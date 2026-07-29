Familiares se Manifiestan para Exigir Justicia por Feminicidio de Nora Cecilia en Torreón

Familiares y colectivos se manifestaron este miércoles frente a la Fiscalía General del Estado en Torreón para exigir justicia por el feminicidio de Nora Cecilia y que el caso no quede impune.

Jessica Hernández Salazar, prima de la víctima, pidió que se aplique todo el peso de la ley contra el presunto responsable y aseguró que buscan evitar que más mujeres vivan una situación similar.

Durante la protesta, las manifestantes cerraron parcialmente el Periférico, lo que generó inconformidad entre algunos automovilistas. Cabe señalar que además de pedir justicia por Nora también levantaron la voz por otras mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

La familia informó que mantiene comunicación con la Fiscalía y reiteró que, además de justicia, busca garantizar el bienestar y la guarda y custodia de los hijos de Nora Cecilia.

Dictan prisión preventiva contra Julio César "N", presunto feminicida de Nora Cecilia

Un juez vinculó a proceso a Julio César "N", señalado como presunto responsable del feminicidio de Nora Cecilia, tras concluir la audiencia inicial. Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva al imputado.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversos datos de prueba, entre ellos antecedentes de presuntos actos de violencia que habrían ocurrido durante la relación que el acusado mantenía con la víctima.

Cabe señalar que Julio César "N", de momento, podría continuar su proceso hospitalizado, ya que sufrió lesiones por parte de sus vecinos al intentar escapar del lugar de los hechos.