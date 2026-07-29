Seguridad

Familiares se Manifiestan para Exigir Justicia por Feminicidio de Nora Cecilia en Torreón

Familiares y colectivos se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia para exigir justicia por el feminicidio de Nora Cecilia en Torreón.

Familiares se Manifiestan para Exigir Justicia por Feminicidio de Nora Cecilia en TorreónLos manifestantes cerraron parcialmente el periférico Raúl López Sánchez durante la manifestación. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familiares de Nora Cecilia exigen justicia en Torreón. La manifestación frente a la Fiscalía busca que el feminicidio no quede impune y proteger a sus hijos. ¿Qué medidas se tomarán?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+