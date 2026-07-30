¿Qué Pasó Hoy en el Palacio de los Deportes? Reportan Fuga de Combustible en Inmediaciones

Una posible fuga de combustible mantiene en alerta a los servicios de emergencia en la avenida Añil de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, cerca del Palacio de los Deportes; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades de Protección Civil fueron alertadas por una presunta variación de combustible en las inmediaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex.

Por esta razón, se dirigieron a la zona cercana al Eje 3, para comenzar con las labores correspondientes para conocer si se registra una fuga de combustible, la cual pondría en riesgo a los inmuebles aledaños, incluido, el recinto usado para eventos masivos.

¿Qué pasó en inmediaciones del Palacio de los Deportes?

Debido a la alerta por una fuga de combustible en Iztacalco, elementos de Protección Civil, Bomberos de CDMX, Guardia Nacional (GN) y SSC, mantienen asegurada la zona para evitar complicaciones.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se despliega en apoyo a PEMEX para fortalecer las acciones de atención, coordinación y protección a la población ante el reporte de olor a hidrocarburo en el sistema del drenaje.

"Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni evacuadas", indicó.

También señaló que mantienen recorridos de verificación y el monitoreo permanente de la situación, por lo que te pedimos no acercarte a la zona.

Sin embargo, ante el temor de un posible incidente, comerciantes y trabajadores de los edificios aledaños, han decidido evacuar los inmuebles.

Lo anterior, porque hace aproximadamente cuatro años, una fuga de combustible en esa misma zona, terminó en explosión y causó una tragedia.

¿Hay fuga de combustible en Iztacalco?

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, indicó en entrevista que se están haciendo los estudios necesarios para determinar si existe una toma clandestina o no.

"Vamos a empezar a tirar agua a presión y vamos a empezar a limpiar nuevamente los registros para que no haya un olor tan intenso (a combustible) como el que ha habido estos días", afirmó.

Los vecinos de la colonia Granjas México contaron a N+ que desde hace días olía a gasolina, pero que el olor aumentó e incluso provocó dolores de cabeza.

"El día de antier mi hija sí me dijo:'Mamá, me duele la cabeza, quiero devolver el estómago, huele mucho a gasolina'. Hablé a Protección Civil, me dijeron que iban a venir", narró Denisse, vecina de la zona.

Foto: Especial

Más tarde, la SGIRPC señaló que Personal Táctico Operativo, en coordinación con la SEGIAGUA, Bomberos, Pemex y elementos de PC de la alcaldía Iztacalco, realizan trabajos de mantenimiento y desazolve de la red de drenaje.

"Por reporte de olor a hidrocarburo en la zona. Además, se realizan mediciones para descartar una fuga que provoque el aroma", puntualizó.

Esta tarde hay una intensa movilización de servicios de emergencia y elementos del Ejército para revisar una presunta fuga de combustible sobre la avenida Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, CDMX.



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¿Y qué señala PEMEX?

Las autoridades de Petróleos Mexicanos informó que en coordinación con personal de Protección Civil y autoridades de la alcaldía Iztacalco, atienden un reporte por percepción de olor a hidrocarburo en esa demarcación.

"Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención, priorizando la seguridad de la población", afirmó.

Asimismo, señaló que se verifica la operación de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento Añil y los poliductos Azcapotzalco–Añil. En tanto, se mantiene la coordinación con las autoridades para determinar el origen del olor reportado.

"Pemex informará oportunamente conforme se cuente con información confirmada", señaló.

Información en desarrollo...

EPP