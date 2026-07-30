Accidentes

¿Qué Pasó Hoy en el Palacio de los Deportes? Reportan Fuga de Combustible en Inmediaciones

Los servicios de emergencia laboran por una posible fuga de combustible en la alcaldía Iztacalco, cerca de un recinto de conciertos

Servicios de emergencia atienden una presunta fuga de combustible en IztacalcoFoto: N+
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