Muere Daniel, Niño de 7 Años, por Quemaduras tras Incendio en Jilotlán de los Dolores

Murió Daniel González, el niño de 7 años que sufrió un incendio en compañía de su padre cuando manipulaban gasolina en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, el pasado 25 de julio.

La lucha por Daniel, quien resultó con quemaduras en hasta el 90% de su cuerpo tras el accidente, en la comunidad de Las Higueras, terminó la noche del 29 de julio, luego de que se informó su fallecimiento.

Daniel fue diagnosticado con muerte cerebral

Esta información fue anunciada por familiares del pequeño a través de redes sociales, en donde compartieron que horas antes, al niño le fue diagnosticada muerte cerebral.

Seres queridos, amigos y comunidad de Jilotlán, lamentaron la situación y externaron su pésame a la familia. Además, el gobierno municipal compartió una esquela en la que expresó sus condolencias por el deceso del pequeño Daniel, hijo de Jesús Eduardo González, quien se desempeña como trabajador del ayuntamiento.

Cabe recordar que durante el accidente, el padre del niño también resultó con quemaduras de hasta el 60% en su economía corporal y permanecía recibiendo atención médica en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara.

Mientras tanto, la familia agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante los últimos días en medio del dolor por la pérdida de Daniel.