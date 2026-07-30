Sociedad

Muere Daniel, Niño de 7 Años, por Quemaduras tras Incendio en Jilotlán de los Dolores

Murió Daniel, el niño de 7 años, quien con su padre, sufrió un incendio mientras manipulaba gasolina en el municipio de Jilotlán de los Dolores

Hospital GuadalajaraMurió el niño de 7 años que sufrió quemaduras graves tras incendio en Jilotlán. Foto: N+

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Conmoción en Jilotlán: Daniel, de 7 años, muere tras un incendio mientras manipulaba gasolina. Su familia agradece el apoyo recibido en estos momentos difíciles.

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