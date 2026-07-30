Detienen a Estudiante Estadounidense en Jalisco; Era Buscado por el FBI por Homicidio

Un estudiante estadounidense fue detenido en Ocotlán, Jalisco, tras haber escapado de su país por cometer una serie de delitos el pasado 24 de mayo en Tacoma, Washington.

Brandon ‘N’, de 21 años, era buscado por el FBI y solicitaban su captura después de, presuntamente, haber robado joyas a un adolescente de 17 años cuando caminaba con su novia. El sospechosos además le disparó a la víctima; esta murió.

¿Dónde fue la detención de Brandon ‘N’?

Fue detenido el miércoles 29 de julio, en la colonia Riveras del Zula en el municipio de Ocotlán por elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

La Policía Estatal Preventiva informó que se mantiene un intercambio de información con autoridades del FBI. Además mencionaron que el ciudadano estadounidense se escondía en una zona de la Región Ciénaga de Jalisco, tras un análisis de inteligencia establecieron que el señalado se desplazaba constantemente entre Ocotlán y el municipio de Michoacán por lo que desplegaron elementos que derivaron en su captura

Con el apoyo del escuadrón aerotáctico Titán se llevó a cabo el traslado del presunto sospechoso desde el municipio de Chapala hacia Guadalajara, donde se informó que el mismo día por la noche sería trasladado del Aeropuerto de Guadalajara a Estados Unidos.



