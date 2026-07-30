Seguridad

Detienen a Estudiante Estadounidense en Jalisco; Era Buscado por el FBI por Homicidio

Brandon ‘N’ se escondía en la Región Ciénaga de Jalisco; tras un operativo lograron su captura.

Detenido en JaliscoEl detenido fue trasladado a Estados Unidos. Foto: Policía del Estado de Jalisco

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Estudiante de EE.UU. detenido en Jalisco por homicidio. Brandon 'N', buscado por el FBI, fue capturado tras un operativo en Ocotlán. Conoce los detalles de su traslado a EE.UU.

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