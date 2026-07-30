Seguridad

Muere Erika Hernández Pacheco, Directora del DIF Municipal de Madera, Chihuahua

El alcalde de Madera confirmó el fallecimiento de su esposa, Erika Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como directora del DIF Municipal.

Alcalde de Madera Informó la Noticia a Través de Redes SocialesAlcalde de Madera Informó la Noticia a Través de Redes Sociales. Foto: Dif Madera 2024 - 2027

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Erika Hernández Pacheco, directora del DIF de Madera, es encontrada sin vida. Las autoridades investigan el caso mientras el alcalde solicita respeto en este difícil momento.

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