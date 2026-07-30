Muere Erika Hernández Pacheco, Directora del DIF Municipal de Madera, Chihuahua

A través de sus redes sociales, Arnoldo Pérez Jáquez, presidente municipal de Madera, Chihuahua, confirmó el fallecimiento de su esposa, Erika Hernández Pacheco, ocurrido el pasado miércoles 29 de julio de 2026.

En su publicación, el alcalde agradeció las muestras de apoyo, cariño y las oraciones que él y su familia han recibido en estos momentos difíciles; además, pidió respeto y privacidad para poder vivir su duelo en familia.

¿Quién era Erika Hernández Pacheco?

Erika Hernández Pacheco se desempeñaba como directora del DIF Municipal de Madera. Integrantes del equipo de trabajo la describieron como una mujer comprometida con las familias del municipio, de gran corazón, calidad humana y una marcada vocación de servicio.

¿Qué Fue lo Que Ocurrió?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Erika Hernández Pacheco fue localizada sin vida en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sexta y Félix, hecho que generó una importante movilización de corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas del fallecimiento de la funcionaria. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, la Fiscalía General del Estado emita más información sobre el caso.