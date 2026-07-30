Seguridad

Mujer Pide Ayuda por Presunto Robo de 50 Mil Dólares en Ciudad Juárez

Una mujer agredió a policías y paramédicos que intentaban auxiliarla tras denunciar el presunto robo de 50 mil dólares al exterior de una casa de cambio en Ciudad Juárez.

Autoridades clasificaron el reporte como falsoAutoridades clasificaron el reporte como falso. Foto: N+

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