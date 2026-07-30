Mujer Pide Ayuda por Presunto Robo de 50 Mil Dólares en Ciudad Juárez

La madrugada de este 30 de julio, empleados de diversas casas de cambio reportaron al número de emergencias 911 a una mujer que pedía ayuda en el cruce de la avenida Waterfill y la calle Río Verde, luego de que presuntamente había sido despojada de sus pertenencias.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron a la mujer, quien se encontraba al borde de una congestión alcohólica, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.

Agredió a Paramédicos y Policías Durante la Atención

Minutos después, paramédicos voluntarios Búhos de Noche arribaron al sitio para atender a la mujer; sin embargo, esta comenzó a insultarlos y agredirlos físicamente, al igual que a los agentes municipales, por lo que fue necesario controlarla antes de continuar con la atención.

Una vez en calma, la mujer aseguró que le habían robado aproximadamente 50 mil dólares en ese mismo cruce, además de destruirle su teléfono celular. No obstante, no pudo proporcionar características del presunto responsable.

Clasificaron el Reporte Como Falso

Tras realizar las investigaciones correspondientes, los agentes determinaron que se trató de un falso llamado, ya que la mujer había salido de un centro nocturno en estado de ebriedad y, de acuerdo con las autoridades, no era la primera ocasión en que solicitaba ayuda en circunstancias similares.