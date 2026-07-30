¿Mañana Inicia la Segunda Fase del SAID 2026? Fechas para Solicitar Cambio de Escuela o Turno

Este viernes 31 de julio salen los resultados de las preinscripciones SAID para preescolar, primaria y secundaria del Edomex en 2026, por eso acá te decimos si mañana también inicia la segunda fase y también te damos las fechas para solicitar cambio de escuela o de turno, de acuerdo con información del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En una nota previa ya te contamos todos los detalles respecto a la consulta de resultados para preescolar, primaria y secundaria del Estado de México, pues a través de redes sociales se dio a conocer la convocatoria de la segunda fase del SAID 2026.

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¿Mañana inicia la segunda fase SAID 2026?

Para este viernes 31 de julio 2026 lo único que van a poder hacer los padres de familia y alumnos del Edomex es checar los resultados SAID, para que sepan la escuela y el turno en el que fueron asignados para el ciclo escolar 2026-2027.

Para poder saber en qué escuela se quedó tu hijo, los familiares deben tener a la mano su folio SAID para checar los resultados en línea, que serán publicados en la página oficial edomex.gob.mx/said. Ahí se va a colocar un banner para que haya un acceso fácil.

Fechas para solicitar cambio de escuela o turno SAID 2026

Si al momento de checar la hoja de asignación de escuela de tu hijo, deseas hacer un cambio de plantel o de turno, eso va a ser posible realizarlo en la segunda fase SAID, que dará inicio del 6 y hasta el 26 de agosto 2026, de acuerdo con las siguientes fechas:

Del 6 al 12 de agosto 2026 : Aplica para alumnas y alumnos que requieran traslado entre escuelas públicas de grados intermedios; así como para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.

Del 13 al 19 de agosto 2026 : Es para alumnas y alumnos que realizaron el trámite ordinario de preinscripción en el SAID y cuentan con folio de asignación, pero buscan un cambio de escuela.

Del 20 al 26 de agosto 2026: Aplica para el o la aspirante que no hizo trámite de preinscripción del SAID para el ingreso a primero, segundo y tercero de Preescolar; primero de Primaria; y primero de Secundaria, en escuelas públicas del Estado de México.

Si tienes alguna dudas de la segunda fase del SAID 2026 en Edomex, acá te dejamos la convocatoria, para que sepas todos los detalles del proceso para hacer el cambio de turno o escuela preescolar, primaria y secundaria del Estado de México.

AO