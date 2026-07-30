Educación

¿Mañana Inicia la Segunda Fase del SAID 2026? Fechas para Solicitar Cambio de Escuela o Turno

Con la publicación de resultados de las preinscripciones SAID para preescolar, primaria y secundaria 2026, checa cuándo inicia la segunda etapa según el Gobierno del Estado de México

Cuándo inicia la segunda fase del SAID 2026 fechas para solicitar cambio de escuela o turno en EdomexLa segunda fase de las preinscripciones SAID inicia en agosto 2026 en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro
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