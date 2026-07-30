Ciencia y Tecnología

UAM Da Nueva Vida a Alcohol Decomisado: ¿Cómo lo Transforma en Biogás y Agua Reutilizable?

Ron, vodka y otros licores confiscados son procesados para producir biogás y obtener agua tratada que puede reutilizarse en las instalaciones universitarias.

UAM transforma alcohol decomisado en biocombustibles y agua tratada.UAM transforma alcohol decomisado en biocombustibles y agua tratada. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La UAM recibe cada año entre 1,500 y 1,800 litros de bebidas alcohólicas decomisadas para incorporarlas a un sistema de tratamiento biológico

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