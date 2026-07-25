¿Qué Pasó con ChatGPT HOY 25 de Julio 2026? ¿Se Cayó? Reportan Fallas en Chatbot de OpenAI

En las últimas horas se han reportado fallas con ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial de OpenAI. ¿Se cayó ChatGPT? ¿Ya se ha restablecido el servicio? En N+ te damos a conocer qué ha pasado con este popular chatbot.

De acuerdo con estimaciones de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, ChatGPT tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales a nivel global.

¿Qué pasó con ChatGPT hoy 25 de julio 2026?

En la plataforma DownDetector se han reportado fallas de ChatGPT en las primeras horas de este sábado 25 de julio de 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por los usuarios, no cargan las consultas en un chat nuevo ni en archivados; además, este problema se replicaba en buscador y en la app.

También hay reportes de fallas al iniciar sesión, pero con un menor porcentaje de incidencias.

Estos reportes crecieron a su punto máximo alrededor de las 3:30 horas, pero después crecieron nuevamente a las 5:30 horas.