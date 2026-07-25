Ciencia y Tecnología

¿Qué Pasó con ChatGPT HOY 25 de Julio 2026? ¿Se Cayó? Reportan Fallas en Chatbot de OpenAI

En las últimas horas se ha reportado que se cayó ChatGPT este sábado; conoce aquí cuál es el estatus y qué pasó con la plataforma de OpenAI.

Se Cayó ChatGPT de OpenAI HOY 25 de julio 2026Reportan que se cayó ChatGPT de OpenAI HOY. Foto: Reuters
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¿Qué Pasó con ChatGPT HOY 25 de Julio 2026? ¿Se Cayó? Reportan Fallas en Plataforma de OpenAI