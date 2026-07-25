Mente Trans: La plataforma que salva vidas

Son las tres de la mañana y el teléfono suena. Es una persona de la comunidad LGBT+ que llora sin parar y dice que ya no quiere sufrir, que desea quitarse la vida.

En ese momento, David sabe que no hay espacio para el error. Primero escucha a la persona, después intenta que la respiración encuentre un ritmo. Más tarde buscará a alguien de confianza que pueda acompañar a quien acaba de llamar. Lo urgente, por ahora, es mantenerla con vida.

David Durán es terapeuta de Mente Trans, una plataforma digital creada para acompañar la salud mental de juventudes trans y no binarias en México. Desde su nacimiento en 2024, el proyecto ha brindado atención a medio centenar de personas y ha intervenido en diez casos relacionados con intentos de suicidio.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez aparecen en los informes oficiales: jóvenes expulsados de sus casas, personas que enfrentan violencia cotidiana o que simplemente nunca habían encontrado un espacio donde hablar sin miedo.

EL INICIO, HACE MÁS DE 20 AÑOS

La historia de Mente Trans comenzó mucho antes de que existiera una página web o un chat comunitario. El psicólogo Sergio Orihuela, su fundador, recuerda que la idea nació durante su propia adolescencia. Mientras atravesaba situaciones de violencia por sus preferencias sexuales y el internet dejó de ser un lugar de entretenimiento para convertirse en un refugio.

“Yo iba en la secundaria y el entorno no era nada agradable. En ese momento estaba el mayor apogeo del Hi5, Myspace y Facebook. Me acuerdo que cuando regresaba a casa, me metía en esos foros donde yo me podía reunir con personas pares.” recuerda.

Con el tiempo, Sergio comprendió que las mismas plataformas digitales que podían fomentar el odio hacia personas de la comunidad LGBT+, también podían servir para construir comunidades. Fue así que en 2022 comenzó a desarrollar el proyecto junto con especialistas en salud mental.

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"Empezamos a reconocer temas muy importantes para las juventudes trans, por ejemplo, identificar las emociones, las redes de apoyo seguras fuera de los entornos digitales, así como el conocimiento de sus corporalidades y sus identidades”. explica.

La ansiedad es uno de los motivos de consulta más frecuentes. También las crisis derivadas de la discriminación, la violencia familiar y el rechazo social.

El acceso a servicios especializados sigue siendo una deuda para muchas personas trans en México. Aunque existen líneas nacionales de atención psicológica, como “La línea de la vida”, Sergio explica que la demanda supera la capacidad de respuesta y pocas cuentan con personal capacitado en diversidad sexual y de género. Frente a ese panorama, Mente Trans funciona como una puerta de entrada.

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Todo comienza con un formulario donde las personas pueden indicar su nombre, sus pronombres y las razones por las que buscan apoyo. Después reciben acceso a una plataforma con materiales informativos, infografías, mini podcast y un chat comunitario donde personas trans y no binarias intercambian experiencias y recomendaciones las 24 horas.

Pero cuando alguien expresa una crisis emocional, el protocolo cambia. La prioridad es la persona. David Durán explica que las primeras intervenciones buscan disminuir la intensidad del sufrimiento.

"Podemos realizar ejercicios de relajación y respiración, contactar alguna red de apoyo de confianza y poco a poco observar cómo la persona recupera la calma. No es que quieras dejar de vivir; lo que quieres es dejar de sufrir", explica.

El terapeuta asegura que parte del éxito de la plataforma radica precisamente en que es digital y las personas que acceden no están bajo la mirada estigmatizadora. “el hecho de saberse no observado por alguien o por algo, genera bastante confort, genera confianza, genera seguridad.”

Athenea Mesino, mujer trans no binaria y usuaria de la plataforma, recuerda que durante su proceso de transición la salud mental se volvió una preocupación constante.

“En una chica trans que lleva un proceso hormonal, la parte de salud mental es muy frágil. Al momento que nos da una disforia o nos da inseguridad o pánico, salimos corriendo y no sabemos ni a quién contarla.”

Athenea agrega que, a través de la plataforma, aprendió términos psicológicos que le ayudaron a nombrar las sensaciones que tenía y a su vez mejoró su autoestima, por tener la posibilidad de ser la mujer trans que ella deseaba, sin cumplir con los estereotipos que las rodean.

Dentro del chat comunitario encontró algo que nunca había experimentado en otros espacios digitales: personas dispuestas a compartir información sin juzgar. Hablaban sobre ansiedad, relaciones familiares o simplemente sobre cómo sobrevivir a un mal día.

Athenea recuerda la ocasión en que una persona preguntó cómo habían vivido el inicio de un tratamiento psiquiátrico. Las respuestas no sustituyeron el trabajo médico, pero sí ofrecieron algo igual de importante: la tranquilidad de saber que no era la única atravesando ese proceso.

"Que así como utilizamos las redes sociales día con día para la parte rutinaria, también nos permitamos abrir estos nuevos canales de difusión y que no estamos solos, sino con más compañeres, amigas y comadres que están 24/7."

Mente Trans todavía es un proyecto pequeño, pero ya reconocido por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ahora el equipo trabaja en la creación de “Guardianes Aliades”, un programa para capacitar a personas de la diversidad en la prevención del suicidio.

Porque si algo han aprendido en este tiempo, es que basta una conversación o un mensaje para evitar que alguien tome una decisión irreversible. No siempre hay finales felices, pero en un país donde la violencia sigue marcando la vida de muchas personas trans, construir un espacio como Mente Trans es una forma de resistencia. Y, algunas madrugadas, también puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.