Sociedad

Mente Trans: La plataforma que salva vidas

Mente Trans es una plataforma educativa digital para fortalecer la salud mental de las juventudes trans y no binarias en México.

Mente Trans: La plataforma que salva vidas. Foto: N+Mente Trans: La plataforma que salva vidas. Foto: N+

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