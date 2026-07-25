Sociedad

Apagón Eléctrico CFE Hoy: ¿A Qué Hora Vuelve la Luz y Qué Zonas Están Sin Servicio?

La CFE suspenderá el servicio eléctrico durante 12 horas hoy sábado 25 de julio en Tlacuilotepec

Apagón Eléctrico CFE Hoy. Foto: CuartoscuroApagón Eléctrico CFE Hoy. Foto: Cuartoscuro

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La CFE interrumpe el servicio en Tlacuilotepec para mejorar la red. Prepárate para 12 horas sin luz este sábado y evita sorpresas.

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