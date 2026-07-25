Apagón Eléctrico CFE Hoy: ¿A Qué Hora Vuelve la Luz y Qué Zonas Están Sin Servicio?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos de mantenimiento técnico en la sierra norte del estado de Puebla. Estas maniobras preventivas buscan reforzar la infraestructura de transmisión de la zona y reducir el riesgo de fallas imprevistas en el futuro.

El operativo es coordinado por la División Centro Oriente de la empresa del Estado, la cual aclaró que la interrupción del servicio no se debe a una emergencia ni a una falla en el sistema, sino a la sustitución de postes de madera dañados.

¿A Qué Hora Vuelve la Luz y Qué Zonas Están Sin Servicio?

Para resolver las dudas principales de la población sobre este corte de energía: el servicio se suspenderá durante 12 horas, desde las 06:00 hasta las 18:00 horas de hoy sábado 25 de julio, afectando a todas las comunidades del municipio de Tlacuilotepec de Puebla.

El impacto del corte abarca a casi 16,000 habitantes distribuidos en más de 52 localidades. Las labores concentran al personal técnico específicamente sobre la línea de transmisión Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán, tramo estratégico donde la red requiere ser actualizada para garantizar la continuidad del suministro eléctrico a largo plazo.

Intervenir la red en esta región implica retos logísticos particulares. El municipio de Tlacuilotepec se localiza en la Sierra Madre Oriental, con altitudes que van de los 700 a los 2,500 metros sobre el nivel del mar, en un entorno de clima templado húmedo y lluvias veraniegas constantes. Estas condiciones geográficas hacen que el manejo y reemplazo de postes y líneas de alta tensión sea considerablemente más complejo que en áreas urbanas.

El deterioro de la estructura de madera actual ponía en peligro la estabilidad general de la red de distribución. Por esta razón, el reemplazo programado resultaba indispensable para asegurar un servicio más confiable.

Ante la falta temporal de energía durante la jornada, autoridades locales instan a los vecinos a tomar precauciones para mitigar contratiempos. Se recomienda desconectar aparatos electrónicos para prevenir descargas al reanudarse el flujo, así como planificar con anticipación las actividades cotidianas o laborales que requieran electricidad.