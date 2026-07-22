Astronomía

Vía Láctea Se Volteó 90 Grados tras Chocar con Otra Galaxia hace 10 Mil Millones de Años

Un nuevo estudio realizado para explicar el movimiento de la Vía Láctea arrojó que esta se giró después de chocar con otra galaxia

Fotografía de una galaxia semejante a la Vía LácteaLa Vía Láctea habría girado después de chocar con otra galaxia. Foto: Reuters

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Un choque galáctico cambió la historia de la Vía Láctea: hace 10 mil millones de años, una colisión la giró 90 grados. Conoce cómo este evento impactó la estructura de nuestra galaxia.

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