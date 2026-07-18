Astronomía

Hoy Comienza la Lluvia de Estrellas Perseidas: ¿Cuándo Será su Pico Máximo y Cómo Verlas?

Este 17 de julio comienza la lluvia de estrellas Perseidas, la más importante del año; te decimos cómo verla y cuándo será su punto de máxima actividad

Lluvia de estrellas PerseidasLluvia de estrellas Perseidas inicia hoy. Foto: Reuters

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Las Perseidas, conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, llegan este 2026 con un espectáculo único gracias a la luna nueva. Prepárate para disfrutar de hasta 100 centellas por hora.

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