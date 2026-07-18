Hoy Comienza la Lluvia de Estrellas Perseidas: ¿Cuándo Será su Pico Máximo y Cómo Verlas?

Ha iniciado la lluvia de estrellas Perseidas, la más famosa e importante de todo el año. Te decimos por qué es tan célebre esta lluvia de meteoros, cómo verla y en qué fecha será su máxima actividad.

A las Perseidas también se les conoce como las Lágrimas de San Lorenzo, por ocurrir cerca de las fiestas del santo que fue martirizado en tiempos romanos.

La lluvia de estrellas Perseidas será en extremo especial este 2026 gracias a una coincidencia astronómica que permitirá disfrutarla aún más.

Llega la lluvia de estrellas Perseidas, la más importante del 2026

Este 17 de julio inicia oficialmente la lluvia de estrellas Perseidas, la más importante de todo el año, según reveló la Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés).

Cada año, la Tierra atraviesa por la zona del sistema solar donde pasa el cometa 109P/Swift-Tuttle, un gran mole de 23 kilómetros de diámetro que orbita el Sol cada 133 años.

Cuando nuestro planeta pasa por la estela de fragmentos que dejó el cometa, estos se precipitan hacia la atmósfera y causan miles de centellas que se van repartiendo entre julio y agosto.

Lluvia de estrellas. Foto: Reuters

Cabe señalar que las Perseidas no son la lluvia de estrellas más copiosa. Ese galardón casi todos los años corresponde a las Gemínidas, pero estas ocurren en diciembre, con cielos y temperaturas poco propicias para la observación astronómica en el hemisferio norte.

De ahí que las Perseidas, que llegan en medio del verano, con noches calurosas pero menos nubosas que en mayo y junio, sean las más queridas por los aficionados a la astronomía.

¿Qué día será el pico de actividad de la lluvia de estrellas Perseidas?

Las Perseidas comienzan este viernes 17 de julio, pero aún faltan varias semanas para que llegue el pico de su actividad. Este 2026, se calcula que el máximo punto de actividad de la lluvia de estrellas Perseidas llegará las noches del 12 y 13 de agosto.

Durante el momento de máxima actividad, la lluvia de estrellas Perseidas alcanza las 100 centellas por hora. Pero incluso en las horas bajas de los días intensos suele tener entre 30 y 50 centellas por hora, especialmente en zonas rurales.

Es fácil recordar cuándo llega el pico de actividad de esta lluvia de meteoros cuando se considera su relación con San Lorenzo. Popularmente, y desde hace varios siglos, la lluvia de estrellas Perseidas es conocida como las Lágrimas de San Lorenzo, en honor al diácono hispano que murió emparrillado en Roma un 10 de agosto del año 258.

¿Por qué la lluvia de estrellas Perseidas 2026 será aún más espectacular que en otros años?

Además del centenar de centellas que ofrece en su día más intenso, este 2026 la lluvia de estrellas Perseidas será aún más brillante gracias a una gran coincidencia astronómica: los días 12 y 13 de agosto habrá luna nueva.

La Luna suele ser el enemigo número uno de las lluvias de estrellas. Su enorme brillo suele bloquear las luces de los meteoros, que son mucho más sutiles.

De ahí que este 2026 haya aficionados genuinamente emocionados por ver la lluvia de estrellas Perseidas en el día de mayor actividad. Sin luna, sin ningún objeto que distraiga en el cielo, las centellas de San Lorenzo podrán verse en su máximo esplendor.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Perseidas?

Como cualquier lluvia de estrellas, las Perseidas se benefician enormemente de los cielos claros y oscuros. Si quieres admirar a cabalidad este espectáculo, no dudes en planear un viaje fuera de la ciudad, en un sitio con la menor contaminación lumínica posible.

Una vez que oscurece, tendrá que fijarte en la salida de la constelación de Perseo. El asesino de Medusa suele asomar por el este en la madrugada. Encontrar esta constelación es en extremo sencillo, pues se ubica arriba de Tauro.

La constelación del toro es fácilmente identificable por su estrella más brillante, Aldebarán (sí, como el Caballero del Zodíaco). Esta estrella es una gigante roja difícil de confundir en el cielo nocturno.

Una vez que la ubiques solo debes mirar hacia arriba y encontrarás a Perseo, que tiene forma de Y invertida, con su astro más brillante Mirfak, así como la inquietante Algol.

¿Cuál es el misterio de la estrella maldita Algol, la mano de Perseo?

Esta última estrella, que representa la mano izquierda de Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa, es conocida como la Estrella del Demonio. Los árabes la bautizaron como Ras al-Gul (sí, como el villano de Batman), que significa literalmente la cabeza del demonio.

¿Coincide la cabeza del demonio con la cabeza de Medusa? En parte sí: tanto los astrónomos griegos como los árabes notaron una peculiaridad: el brillo de Algol cambia de forma radical aproximadamente cada tres noches.

Esta luminosidad variable con una posición fija desconcertaba a los observadores, incapaces de saber que Algol no es una sino tres estrellas que giran en un sistema. De forma clásica se le considera un sistema binario, pues Algol C fue descubierta mucho después. El cambio de brillo ocurre porque la estrella más débil, Algol B, desde nuestra perspectiva eclipsa a Algol A.

Si este 2026 tienes la oportunidad de ver la lluvia de estrellas Perseidas, no desaproveches la oportunidad de ver también a Perseo y la estrella “maldita” que le acompaña.