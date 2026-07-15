Misiones Artemis en la Luna Podrían Destruir Evidencia de Vida, Denuncia Nuevo Estudio

Un nuevo estudio arrojó que las misiones en la Luna podrían contaminar y borrar evidencia sobre el surgimiento de la vida en la Tierra

Cohete de la NASA en la LunaMisiones en la Luna podría dañar evidencia de vida. Foto: NASA

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El regreso humano a la Luna podría destruir pistas sobre el origen de la vida en la Tierra. Un estudio revela cómo el metano de las naves contamina el suelo lunar. Infórmate aquí.

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