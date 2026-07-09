¿Qué Pasará con el Sistema Solar cuando Muera el Sol? El James Webb Mira en Nuestro Futuro

El telescopio espacial James Webb ha encontrado un sistema solar que podría ser un atisbo de cómo se verá el nuestro después de la muerte del Sol

Ilustración del planeta WD 1856 b¿Cómo será el sistema solar después de la muerte del Sol? Foto: AFP

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El Sol morirá en 5 mil millones de años, pero el James Webb ya nos da pistas de ese futuro. ¿Podrían algunos planetas sobrevivir? Conoce el caso de WD 1856 b.

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