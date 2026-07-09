¿Cómo y de Cuánto Sería la Indemnización Si Pierdes tu Trabajo por la IA en México?

Si pierdes tu trabajo por culpa de la IA, podrías ser indemnizado de manera especial en México. Saca cuentas, porque esto es lo que te tocaría en caso de que suceda; esta es la propuesta.

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano. No importa si se trata de un resumen para la escuela o un informe avanzado sobre el estado financiero de una empresa, la IA puede ser de utilidad para llevarlo a cabo.

Sin embargo, la IA también puede sustituir al personal de una empresa, debido a que representa diversos “beneficios” para los jefes o dueños de empresas. Por ejemplo, un modelo de IA entrenado puede replicarse indefinidamente.

Es decir, que no necesita prestaciones de ley, vacaciones, seguro social ni aumentos de sueldo. Además, puede estar activo 24/7 y procesar datos a velocidad sobrehumana; tampoco requiere personal especializado.

Según expertos, tomando en cuenta los datos anteriores, algunos de los empleos que podrían estar en riesgo son:

Auxiliares jurídicos / Paralegales

Analistas de datos y capturistas

Programadores junior (desarrolladores de software)

Traductores

Analistas de crédito básicos

Agentes de soporte técnico y Customer Service

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cerca de 40% del empleo global se encuentra expuesto a los efectos de esta tecnología, mientras que el World Economic Forum estima que millones de empleos podrían transformarse o desaparecer como resultado de la automatización en los próximos años.

Pero, ¿cómo se puede legislar esta situación? ¿Qué pasa con los trabajadores que se ven afectados por la IA?

¿Cómo sería la indemnización si pierdes tu trabajo por IA?

En la Cámara de Diputados ya se presentó una iniciativa que busca hacerle frente a los nuevos desafíos en materia de estabilidad laboral y protección de los derechos de las personas trabajadoras.

La propuesta fue presentada por el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena. En la iniciativa se señala que la innovación tecnológica es un motor fundamental para el crecimiento económico y la competitividad del país.

No obstante, el progreso debe construirse bajo principios de inclusión y justicia social, por lo que se tiene que tomar en cuenta el impacto que genera.

“La incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos puede derivar en la sustitución de funciones laborales que anteriormente eran desempeñadas por personas, generando escenarios de vulnerabilidad para quienes ven afectada su fuente de empleo por causas ajenas a su desempeño”, estipula el documento.

Ahora bien, en el caso de México, el avance de la inteligencia artificial también está modificando el perfil de las ocupaciones y las competencias demandadas.

“La capacitación continua y la reconversión laboral se convierten en elementos esenciales para garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras”, señala.

Se sabe que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece mecanismos de protección frente al despido injustificado, pero ojo, porque no contempla de manera específica los supuestos en los que la terminación de la relación laboral por la Inteligencia Artificial.

“La pérdida del empleo no obedece a una causa imputable al trabajador, sino a una decisión empresarial orientada a la adopción de nuevas tecnologías que incrementan la eficiencia”, refiere el texto.

Por ello, se tiene que hacer una actualización del marco jurídico laboral que incorpore este enfoque frente al cambio tecnológico.

¿Cuánto te toca de indemnización si pierdes tu trabajo por la IA?

La iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados refiere que es necesario hacer una reforma al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo.

Se trata de una adición al párrafo correspondiente a ese artículo, el cual se refiere a la indemnización de los trabajadores. Se añade la parte de la inteligencia artificial y tecnología:

“Cuando la terminación de la relación laboral tenga como causa directa la sustitución de las funciones de la persona trabajadora por sistemas de inteligencia artificial, automatización o tecnologías equivalentes, la persona empleadora deberá cubrir, adicionalmente a las indemnizaciones previstas en este artículo…”.

Por ello, el trabajador debe recibir una compensación especial, la cual será equivalente a dos meses de salario integrado.

La iniciativa ya fue presentada ante el Pleno y fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis.

EPP