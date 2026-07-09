¿Cómo y de Cuánto Sería la Indemnización Si Pierdes tu Trabajo por la IA en México?

Las personas que pierdan su trabajo por culpa de la IA recibirían una indemnización especial en México. ¿De cuánto sería?

Así sería la indemnización en caso de que perdieras tu trabajo por la IA en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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