Mujer Solicita 'Trabajo' de Brujería por TikTok y Pierde Miles de Dólares

Las autoridades ya investigan a una "bruja" de TikTok, quien es acusada de fraude tras realizar supuestos trabajos de magia

La policía recibió la denuncia por un fraude cometido por una bruja de Tik TokFoto: Cuartoscuro
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