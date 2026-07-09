Mujer Solicita 'Trabajo' de Brujería por TikTok y Pierde Miles de Dólares

Una mujer perdió miles de pesos al contratar los servicios de una bruja en TikTok, por lo que autoridades ya investigan el caso; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la afectada de 48 años de edad acudió al Precinto de Caimito en San Juan, Puerto Rico, con la finalidad de realizar su denuncia.

La mujer indicó a la policía que quería que se procediera legalmente en contra de una “bruja” a quien contactó por TikTok para que la ayudara con un “trabajo de brujería”, ya que se jactaba de ser buena en ello y tener resultados favorables.

¿Cuál es el modus operandi de las brujas de TikTok?

La víctima indicó que, luego de contactar a la bruja, le solicitó un pago inicial de 500 dólares, es decir, más de 8 mil 700 pesos mexicanos. Entonces, realizó el depósito a través de una agencia de servicios financieros identificada como Trans Union.

Sin embargo, le indicó que para poder llevar a cabo por completo el trabajo de brujería, era necesario hacer otros pagos, cuya suma total fue de 4 mil 500 dólares, es decir, poco más de 79 mil pesos.

La mujer señaló a las autoridades que después ya no quiso hacer más envíos de dinero, porque al final no había solución a su problema. No obstante, comenzó a ser intimidada y amenazada de manera directa, por lo que el temor de ser víctima de otro delito la llevó a poner su denuncia.

Ahora el caso es investigado por las autoridades; así lo señaló la Policía de Puerto Rico, quien además refirió que, debido a la naturaleza de este hecho, se refirió a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa profunda e intentar rastrear el dinero y la identidad de la cuenta de TikTok.

¿Cómo evitar ser víctima de fraude en redes sociales?

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), ha emitido diversas alertas debido al incremento de fraudes vinculados a las redes sociales.

Por esta razón, entre sus recomendaciones se encuentran:

No confiar en influencers o supuestos "expertos", ya que perfiles que promocionan inversiones milagrosas pueden ser falsos o estar pagados para engañar.

No depositar o enviar dinero a personas y/o empresas que no sean confiables.

Consulta fuentes oficiales, es decir, investiga a fondo y verifica los datos certificados antes de invertir tu dinero.

Protege tus claves y billeteras digitales. No compartas tus claves con nadie y evita guardarlas en dispositivos de uso compartido.

EPP