Exembajador Ken Salazar Niega Participación de EUA en Captura de Zambada

El exembajador Ken Salazar negó, en respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, que el avión, el piloto o la operación de captura de Zambada fueran de Estados Unidos

Ex Embajador Ken Salazar Niega Participación de EUA en Captura de ZambadaEl exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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