Exembajador Ken Salazar Niega Participación de EUA en Captura de Zambada

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó este miércoles que el gobierno estadounidense haya participado en el operativo que derivó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida en 2024.

La respuesta la publicó a través de su cuenta verificada en X, en un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Salazar responde a la pregunta de Sheinbaum sobre quién dijo la verdad

Según su comunicado, Salazar retomó un cuestionamiento previo de la presidenta mexicana: "¿quién dijo la verdad?". A partir de ahí, afirmó que él y el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se comunicaron con el gobierno mexicano tanto en declaraciones públicas como de forma directa, los días 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

Sobre el operativo en concreto, Salazar sostuvo:

"Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación".

El mensaje agrega una segunda afirmación, en un formato bilingüe:

"La verdad es la verdad, the truth is the truth".

Puntos clave de la declaración de Ken Salazar

Afirma que él y Merrick Garland se comunicaron con México los días 25 y 26 de julio de 2024.

Niega que el avión, el piloto o la operación fueran de Estados Unidos.

Anuncia que escribe sobre el episodio en su libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America".

El capítulo dedicado al tema se titula "The Door Closes".

Un libro y una propuesta de alianza norteamericana

Salazar vinculó su respuesta con la promoción de un libro de su autoría, en el que —de acuerdo con su propio mensaje— aborda este episodio en un capítulo específico.

Describió la obra como un planteamiento sobre la necesidad de una "Nueva Alianza Norteamericana" que atienda desafíos económicos, de seguridad y climáticos de la región, y expresó su expectativa de que ese mensaje sea retomado por las poblaciones de Estados Unidos, México y Canadá.