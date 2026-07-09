Multihomicidio en Chiapas: Abandonan 8 Cuerpos Sin Vida en Municipio El Bosque

Las autoridades ya investigan el hallazgo de 8 personas sin vida en el municipio de El Bosque, Chiapas

Las ochos personas sin vida fueron localizadas en un predio del municipio de El BosqueFoto: Especial
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