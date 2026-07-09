Multihomicidio en Chiapas: Abandonan 8 Cuerpos Sin Vida en Municipio El Bosque

Un caso de multihomicidio en El Bosque, Chiapas, tiene en alerta a las autoridades, quienes ya investigan el hallazgo de ocho cuerpos sin vida en un predio; esto es lo que sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron localizados este miércoles 8 de julio en las inmediaciones del ejido Álvaro Obregón, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades.

Luego del reporte de emergencia, elementos de la Policía Estatal acudieron a verificar la situación y encontraron a 8 víctimas, dos del sexo femenino y seis del sexo masculino, ya sin signos vitales.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes captadas por habitantes de la zona. En las grabaciones se observan los cadáveres uno sobre otro y con cartulinas con mensajes, en un predio boscoso cercano a la carretera.

El sitio quedó acordonado para comenzar con las primeras investigaciones. En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, acudió a realizar la toma de indicios y datos de prueba que ayuden en el esclarecimiento del caso, así como el levantamiento de los cuerpos.

¿Qué dicen las autoridades sobre el multihomicidio en Chiapas?

Después de darse a conocer el hallazgo de ocho personas sin vida en El Bosque, la Fiscalía de Chiapas indicó que se inició una carpeta de investigación y un grupo multidisciplinario lleva a cabo las investigaciones.

También señaló que trabajan en coordinación las Fiscalías de Distrito Norte, Altos, Investigaciones Estratégicas y contra Homicidios, así como agentes de investigación y peritos especializados.

Además, refirió que el caso es analizado; no obstante, ya tienen una primera línea de investigación, la cual presuntamente está relacionada con la disputa por venta de drogas.

“De los primeros datos de prueba, se advierte que la línea de investigación más fuerte, es la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región”, afirmó.

EPP