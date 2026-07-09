Encuentran Cuerpo de Hombre en Arroyo en Saltillo

Elementos de la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y el cuerpo de Bomberos realizaron un operativo para recuperar el cuerpo sin vida de una persona localizado en un arroyo ubicado entre las calles Fernando Proal e Isabel Amalia Dávila, en la colonia Anáhuac en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por un ciudadano que transitaba por un puente y observó el cuerpo entre la maleza, por lo que dio aviso al sistema de emergencias 911. Debido a que el hombre se encontraba atrapado entre ramas y desechos, las labores de recuperación se prolongaron durante varias horas.

Una vez rescatado, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y establecer su identidad. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Policías rescatan a conductor de 63 años atrapado por la corriente en Saltillo

Un hombre de 63 años fue puesto a salvo por elementos de la Policía Municipal de Saltillo después de que su automóvil quedó atrapado y fue arrastrado por la corriente durante las fuertes lluvias registradas en la colonia Australia.

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Se informó n oficial ingresó al área inundada con apoyo de una cuerda hasta llegar al vehículo y lograr extraer al automovilista por una de las ventanas para rescatar al conductor de la tercera edad.