Encuentran Cuerpo de Hombre en Arroyo en Saltillo

Ciudadanos alertaron a las autoridades luego de encontrar el cuerpo de un hombre sin vida en un arroyo en Saltillo.

Encuentran Cuerpo de Hombre en Arroyo en SaltilloFoto: N+

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Hallan cuerpo en arroyo de Saltillo. Ciudadanos alertaron a las autoridades tras el impactante descubrimiento. Fiscalía investiga. Conoce más sobre este caso.

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