Localizan Sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en La Laguna

Un hombre reportado como desaparecido fue localizado como desaparecido en un terreno de San Pedro.

Localizan Sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en La LagunaFoto: N+

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Triste hallazgo en San Pedro: Porfirio N, desaparecido desde el domingo, fue encontrado sin vida. La causa: infarto por deshidratación severa. Conoce más sobre este caso.

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