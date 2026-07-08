Localizan Sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en La Laguna

Un joven que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo fue encontrado sin vida en un terreno del municipio de San Pedro, Coahuila.

El hombre fue identificado como Porfirio "N" de 31 años. El delegado de la Fiscalía General del Estado Región Laguna II, Iván Hernández, informó que el ahora occiso había acudido de visita con un familiar al ejido San Miguel.

El hombre que tenía su domicilio en el ejido San Patricio, recorrió alrededor de 20 a 25 kilómetros en un área despoblada. De acuerdo con al necropsia de ley, la causa de la muerte fue por un infarto al miocardio secundario por un desequilibrio de electrolitos por deshidratación severa.

En el área fueron encontradas prendas que se venía quitando debido a las altas temperaturas

Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido por su familia

Otro hecho similar ocurrió cuando un hombre de 67 años fue localizado sin vida la noche del 28 de junio en la comunidad La Campana, en el municipio de Lerdo. De acuerdo con sus familiares, había salido de su domicilio en Viesca, Coahuila, un día antes sin informar a dónde se dirigía.

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Autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.