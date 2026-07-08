Muere Hombre en Situación de Calle que fue Encontrado Inconsciente en Gómez Palacio

Un hombre en situación de calle murió tras permanecer hospitalizado luego de ser encontrado inconsciente en la vía pública.

Muere Hombre en Situación de Calle que fue Encontrado Inconsciente en Gómez PalacioFoto: N+

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Triste noticia en Gómez Palacio: Juan Escobedo, un hombre en situación de calle, falleció tras ser encontrado inconsciente. Descubre más sobre su historia.

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Tragedia en Gómez Palacio: Muere hombre en situación de calle