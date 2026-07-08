Muere Hombre en Situación de Calle que fue Encontrado Inconsciente en Gómez Palacio

La noche del 7 de julio, perdió la vida una persona que vivía en situación de calle en Gómez Palacio. El occiso fue identificado como Juan Escobedo de 44 años.

El pasado viernes 3 de julio, el hombre fue encontrado inconsciente en la calle Independencia entre las avenidas Mina y Bravo, por lo que fue trasladado al hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Fue la tarde de este martes, que a pesar de la atención médica que recibía en el Hospital General de Gómez Palacio, perdió la vida. Se mencionó que Juan Escobedo tenía problemas de adicción a los solventes.

Muere adulto mayor al exterior de un bar en Saltillo

Un hombre de aproximadamente 65 años falleció la mañana del 3 de julio al exterior de un bar ubicado en el cruce de las calles Colón y Xicohténcatl, en la zona centro de Saltillo.

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Elementos de la Policía Municipal resguardaron el sitio mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).