¿Quién Es Leopoldo Maldonado, Mexicano Designado Relator de la ONU para Libertad de Expresión?

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó de manera oficial al abogado y activista mexicano Leopoldo Maldonado como nuevo Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión a nivel global.

El Consejo de Derechos Humanos de la @ONU_es ha designado a Leopoldo Maldonado Gutiérrez (@PoloMaldonadoG) como Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.#HRC62 pic.twitter.com/DRRoLDswZK — UN Human Rights Council (@UN_HRC) July 8, 2026

¿Quién es el mexicano Leopoldo Maldonado?

El nombramiento fue ratificado durante la 62.ª sesión del Consejo, consolidando la destacada trayectoria del jurista en la defensa de los derechos humanos y la protección del ejercicio periodístico en entornos de alto riesgo.

Antes de asumir este cargo, Maldonado se desempeñó como director regional de la organización civil Artículo 19 para México y Centroamérica, con una gestión caracterizada por la denuncia constante de las agresiones, la censura y la impunidad que afectan a la prensa.

Es egresado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; ha dedicado más de 15 años de su carrera al litigio estratégico y a la representación de víctimas de violaciones graves a las garantías individuales.

En el año 2020 fue nombrado director regional de la Oficina para México y Centroamérica en Artículo 19, donde se especializó en la defensa de la prensa libre y los periodistas.

Además de gestión en Artículo 19, el especialista ha desempeñado un papel activo en la política pública mexicana como miembro del Consejo Consultivo del mecanismo gubernamental federal dedicado a la protección de activistas y comunicadores.

Colabora activamente en el comité asesor del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en el país.

¿Qué funciones tendrá el primer relator mexicano en libertad de expresión de la ONU?

Maldonado sucederá a la abogada bangladesí, Irene Khan, para un mandato en el que tendrá que realizar misiones oficiales a diversos países, evaluar leyes restrictivas y emitir recomendaciones urgentes a los Estados miembros para garantizar la seguridad de periodistas y defensores civiles.

La designación del especialista mexicano ocurre en un momento de profunda preocupación global por el incremento de los discursos de odio, el acoso digital a comunicadores y el retroceso en las garantías democráticas para el libre flujo de información en diversas regiones del planeta.

HVI