¿Quién Es Leopoldo Maldonado, Mexicano Designado Relator de la ONU para Libertad de Expresión?

El nombramiento fue ratificado durante la 62 sesión del Consejo destacando la trayectoria del jurista en la defensa de los derechos humanos y la protección del ejercicio periodístico

¿Quién Es Leopoldo Maldonado? Mexicano Designado Relator de la ONU para Libertad de ExpresiónEl mexicano Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, designado relator de la ONU para Libertad de Expresión. Foto: Articulo19.org

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Leopoldo Maldonado es abogado egresado por la Universidad Iberoamericana León y maestro en Derechos Humanos por la misma escuela y es director regional de la Oficina para México y Centroamérica en Artículo 19, en la defensa de la prensa libre y los periodistas

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