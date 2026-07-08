Apagones Generan Pérdidas de Hasta 100 Mil Pesos a Comercios de Querétaro

Las fallas y variaciones en el suministro de energía eléctrica continúan afectando la operatividad de los establecimientos comerciales de la zona metropolitana de Querétaro, donde empresarios reportan daños en equipos de trabajo y pérdidas económicas derivadas de los constantes apagones.

¿Qué municipios concentran la mayor parte de las afectaciones?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Querétaro, los reportes se concentran principalmente en Querétaro, El Marqués y Corregidora, donde entre 70 y 80 comercios afiliados ya notificaron daños, aunque se estima que la cifra real es mayor debido a que las interrupciones del servicio ocurren prácticamente cada semana.

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, explicó que, aunque existe comunicación con la superintendencia local de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para buscar alternativas, las decisiones estructurales dependen de la Dirección General del organismo a nivel federal, lo que ha complicado la atención de la problemática.

Señaló que las altas y bajas de voltaje provocan afectaciones materiales en negocios de todos los tamaños, comprometiendo su estabilidad económica por los gastos imprevistos que deben realizar para reparar o sustituir equipos dañados.

"Si no hay energía, no hay comercio", afirmó el dirigente empresarial, al señalar que un pequeño restaurante puede gastar hasta 7 mil pesos únicamente para reemplazar el compresor de un refrigerador, una inversión considerable para ese tipo de establecimientos.

Indicó que los costos de reparación varían según el giro del negocio. Mientras que arreglar un equipo de refrigeración puede costar entre 2 mil y 3 mil pesos, algunos empresarios del sector industrial han tenido que invertir hasta 100 mil pesos para reparar maquinaria especializada dañada por las fluctuaciones eléctricas.

Finalmente, Loya Poletti informó que la Cámara de Comercio mantiene el acopio de reportes de pérdidas técnicas y económicas con el objetivo de documentar el impacto real que las fallas en la red de distribución eléctrica han generado en el sector productivo de la zona metropolitana de Querétaro.