Apagones Generan Pérdidas de Hasta 100 Mil Pesos a Comercios de Querétaro

Los constantes apagones y variaciones de voltaje ya afectan a decenas de comercios en Querétaro. Empresarios reportan daños en equipos con reparaciones que van desde 2 mil hasta 100 mil pesos.

Apagones Complican la Operación de Comercios en QuerétaroFoto: N+

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Variaciones de voltaje en Querétaro dañan equipos y afectan a más de 70 comercios. Las reparaciones pueden costar hasta 100 mil pesos. Conoce los detalles.

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