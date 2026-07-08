Sujeto Intentó Abusar de su Pareja Sentimental y Matarla en Quecholac, Puebla

Este miércoles 8 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 26 años de prisión contra Emilio “N” por intentar asesinar a su pareja sentimental en el municipio poblano de Quecholac.

De acuerdo con las autoridades el hoy sentenciado intentó abusar de su concubina y la agredió con un objeto punzocortante en un domicilio de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan.

Emilio “N” intentó abusar de su concubina y matarla en Quecholac, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 4 de julio de 2024, en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, el sentenciado intentó violar y agredió a su concubina al interior de un domicilio, causándole lesiones con un objeto punzocortante.

Como resultado de las diligencias realizadas, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aportó datos de prueba y elementos periciales que permitieron acreditar la responsabilidad de Emilio “N” en los hechos investigados.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 26 años 8 meses de prisión contra Emilio N., penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en Quecholac. #FiscalíaInforma | https://t.co/T8UNOkU3WL pic.twitter.com/l1fdPFrArv — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 8, 2026

Sentencian a Emilio “N” por tentativa de feminicidio de su pareja sentimental en Quecholac, Puebla

La FGE Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 26 años y ocho meses de prisión contra Emilio “N”, penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial lo condenó al pago de la reparación integral del daño en favor de la víctima, así como a la indemnización por daño moral y material; también ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y la amonestación correspondiente.

Con información de N+

GMAZ