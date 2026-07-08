Sujeto Intentó Abusar de su Pareja Sentimental y Matarla en Quecholac, Puebla

Emilio "N" agredió a su concubina con un objeto punzocortante poniendo en riesgo su vida en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan.

Sentenciado Emilio N Tentativa Feminicidio Concubina Palmarito Tochapan Quecholac PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Emilio 'N' recibe 26 años de prisión por intentar asesinar a su pareja en Quecholac, Puebla. La FGE probó su culpabilidad en el intento de feminicidio con pruebas contundentes.

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