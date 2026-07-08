Detienen a Cuarto Responsable de Robo de 5 MDP a Banco Bienestar en Guadalupe, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) dieron a conocer la detención de un cuarto implicado en el asalto a una sucursal del Banco Bienestar, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este arresto habría ocurrido la tarde del martes 7 de julio en calles de la colonia San Andrés, en Apodaca.

El detenido, identificado como Ignacio “N”, de 57 años de edad, fue detenido luego de presuntamente estar involucrado en el asalto a un Banco Bienestar en el cual fueron robados 5 millones de pesos en efectivo. La personas arrestada permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde será juzgado por el delito de robo calificado ejecutado con violencia.

Según la Fiscalía de Nuevo León, el detenido, identificado como Ignacio “N”, habría ingresado a esta sucursal bancaria en compañía de un sujeto. Al entrar a este punto, amagaron a una empleada, la cual también fue detenida por su supuesta participación en este este hecho. Las personas se llevaron de este sitio la cantidad de 5 millones de pesos.

Vinculan a proceso a tres por robo a Banco Bienestar en Nuevo León

En total, ya son cuatro las personas detenidas. Dos de ellas fueron identificadas como Armando “N”, de 50 años, y Alexis “N”, de 25 años de edad, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud. Asimismo, una empleada de la sucursal bancaria, identificada como Delia “N”, de 32 años, también fue vinculada y enfrentará cargos por el delito de resistencia de particulares.

Autoridades también informaron que se logró recuperar una parte del dinero robado; un millón 851 mil 200 pesos en total; además, fueron asegurados seis vehículos los cuales habrían sido comprados con la parte faltante del monto robado en este Banco Bienestar. Se espera que sea durante los próximos días cuando se den más detalles sobre estas cuatro detenciones.