Detienen a Cuarto Responsable de Robo de 5 MDP a Banco Bienestar en Guadalupe, NL

Autoridades de seguridad informaron sobre la detención de una cuarta persona presuntamente relacionada en el robo a un Banco Bienestar en Nuevo León

Robo a banco BienestarFoto: N+

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Detienen al cuarto implicado en el robo de 5 MDP al Banco Bienestar en Guadalupe, NL. Ignacio “N” será juzgado por robo calificado. ¿Qué pasará con los otros detenidos?

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