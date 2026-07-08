Detienen a Presunto Responsable de Atropello y Muerte de Estudiante en Monterrey

Autoridades de investigación dieron a conocer, la tarde de este miércoles 8 de julio, la detención de un hombre que estaría presuntamente involucrado en el atropello de dos estudiantes, una de ellas fallecida tras este accidente, ocurrido en el cruce de Rangel Frías y Paseo de los Leones, en Monterrey, Nuevo León.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes dieron a conocer la detención de un hombre, identificado como Ramiro “N”, quien fue localizado en calles de la colonia Virginia Tafisch, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Ramiro “N” permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde un juez de control determinará su situación legal tras se acusado por los delitos de homicidio culposo y abandono de persona. Hasta el momento no se ha informado como se logró esta detención, pero estaría relacionada con el hallazgo de la camioneta con la que supuestamente el acusado atropelló a las dos estudiantes de la Preparatoria 9 de la UANL.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de una estudiante de la Prepa 9 de la UANL?

Fue el pasado 4 de julio cuando el presunto responsable circulaba en el cruce de Rangel Frías y Paseo de los Leones, en Monterrey, punto donde el sujeto habría atropellado a dos adolescentes estudiantes de la Preparatoria 9 de la UANL. Luego de percatarse de este percance, el conductor huyó.

Al sitio del accidente acudieron paramédicos y rescatistas, mismos que trasladaron a ambas jóvenes a un hospital local, lugar donde horas más tarde se reportó el fallecimiento de una de las estudiantes, quien fue identificada como Mariel, de 16 años de edad. Se espera que sea durante los próximos días cuando la Fiscalía de Nuevo León de a conocer la medida legal que se tomará contra el presunto responsable.