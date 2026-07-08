Detienen a Presunto Responsable de Atropello y Muerte de Estudiante en Monterrey

El hombre detenido será investigado por su presunta responsablidad en el atropello de dos estudiantes de la Preparatoria 9 de la UANL

Detenido por presunto atropelloFoto: FGJNL

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Detienen a Ramiro 'N', presunto responsable del atropello mortal de una estudiante de Prepa 9 en Monterrey. ¿Qué medidas tomará la Fiscalía?

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