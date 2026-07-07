Localizan Camioneta Presuntamente Involucrada en Atropello y Muerte de Estudiante en Monterrey

Después de un par de días de haber ocurrido el accidente, autoridades municipales y estatales localizaron un vehículo presuntamente involucrado en el atropello y muerte de una joven estudiante menor de edad, registrado en el cruce de las avenidas Rangel Frías y Paseo de los Leones, en Monterrey.

Autoridades de la Policía de Monterrey y del grupo de investigación localizaron la camioneta del presunto responsable del accidente en calles de la colonia Bosques de Castilla, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Agentes Ministeriales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, continúan con las investigaciones del caso. La mañana de este martes 7 de julio comenzaron a rastrear a los dueños del vehículo en plazas comerciales, farmacias y restaurantes. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

Identifican a joven atropellada en Av. Rangel Frías

De acuerdo con los primeros reportes, un par de estudiantes cruzaban la avenida Raúl Rangel Frías, cuando fueron atropelladas por la camioneta que circulaba en la zona. Unidades de emergencia se movilizaron hasta el sitio y trasladaron a las dos víctimas a in hospital del Área Metropolitana de Monterrey.

Fue en la clínica donde una de las jovenes, identificada como Mariel Romero Díaz, perdió la vida debido a las lesiones que le ocasionó el impacto del vehículo. Minutos después se dio a conocer que era estudiante de la Preparatoria No. 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

SHH