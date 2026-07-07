Localizan Camioneta Presuntamente Involucrada en Atropello y Muerte de Estudiante en Monterrey

Autoridades de Monterrey encontraron la camioneta que presuntamente atropelló a dos estudiantes y provocó la muerte de una de ellas en la Av. Rangel Frías

Camioneta que atropelló a estudiante de Prepa 9 en MonterreyFoto: Policía de Monterrey

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Autoridades de Monterrey encuentran vehículo vinculado a atropello mortal de estudiante. La investigación sigue en curso. Descubre los detalles de este caso.

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