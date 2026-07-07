Última Hora: Accidente de Pipa Provoca Incendio en el Periférico Ecológico de Puebla

Una pipa protagonizó un incidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de una plaza comercial de San Pedro Cholula en Puebla.

Accidente pipa Periférico Ecológico de Puebla.Foto: Aura

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Accidente de pipa provoca incendio en San Pedro Cholula. Llamas y humo alarman a conductores. Cuerpos de emergencia en acción. Mantente informado sobre este incidente.

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