Última Hora: Accidente de Pipa Provoca Incendio en el Periférico Ecológico de Puebla

Una presunta falla mecánica en una pipa de agua terminó en incendio sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la plaza comercial Explanada en San Pedro Cholula.

El incidente provocó llamas que causaron alarma entre los automovilistas y habitantes de la zona pues rápidamente se formó una inmensa columna de humo.

Al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia para tratar de controlar el siniestro en espera de bomberos, mientras que elementos de seguridad resguardaron la zona y cerraron uno de los carriles con sentido a la autopista México-Puebla, a pesar de la inmensidad del siniestro, la circulación se encuentra fluida hasta el momento sin embargo, se recomienda a los conductores extremar precauciones y de ser posible evitar la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pipa en Llamas Provoca Inmensa Columna de Humo en el Periférico Ecológico de Puebla

Incendio de pipa de agua en el Periférico Ecológico de Puebla ¿Qué está pasando?

Testigos de este siniestro documentaron en video cómo la densa columna de huno negro era visible desde varios kilómetros de distancia, mientras que una parte de la pipa de agua era consumida por las llamas.

De manera preliminar se sabe que el fuego se originó debido a una falla mecánica, por lo que el operador logró orillarse en el Periférico Ecológico y descender de la unidad, el fuego alcanzó principalmente a las llantas y al lado derecho del vehículo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas sofocó el incendió que tuvo origen en los neumáticos de una pipa de agua, sobre en el Periférico Ecológico, a la altura de Santiago Momoxpan.



ℹ️ En las labores para extinguir el fuego, eliminar riesgos y garantizar la seguridad en la… pic.twitter.com/wUulyBoDwa — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 7, 2026

El fuego se propagó rápidamente debido a la vegetación cercana la cual terminó totalmente calcinada, por lo que el Cuerpo de Bomberos tuvo que movilizarse rápidamente.

Autoridades viales hacen un llamado a los automovilistas a reducir su velocidad ante esta emergencia la cual ya logró ser controlada y el fuego fue liquidado en su totalidad.

Incendio de tráiler en la Autopista México-Tuxpan ¿Qué Pasó?

Se registra el cierre total en la Autopista México-Tuxpan derivado al accidente de un tráiler a la altura de la entrada del puente Borja Navarrete en Puebla, el incendio provocó alarma entre los automovilistas por lo que cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio.

La enorme columna de humo negro y las llamas incontrolables provocaron angustia entre los testigos de este incidente, a pesar de que intentaron sofocarlo, optaron por alejarse debido a la inmensidad del siniestro; Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional División de Carreteras y bomberos.

Se sabe que el tráiler transportaba cajas de cartón corrugado por lo que el fuego se propagó rápidamente provocando que la unidad quedara totalmente calcinada.

Con información de N+

MCS