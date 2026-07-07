Chocan Tres Automóviles y un Camión de Volteo en la Ciudad de Puebla; Esto se Sabe

Un choque múltiple dejó como saldo daños materiales a tres vehículos compactos y un camión de volteo que circulaban por la avenida Xonacatepec de la junta auxiliar del mismo nombre en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la falta de pericia al conducir y el exceso de velocidad provocaron el percance en el que un automóvil terminó encima del otro la tarde de este lunes 6 de julio de 2026.

Chocan cuatro vehículos sobre la avenida Xonacatepec de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes cuando se registró un choque múltiple entre tres vehículos compactos y un camión de volteo sobre la avenida Xonacatepec de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana llegaron al sitio del siniestro para abanderar la zona, donde pudieron incluso observar un vehículo sobre otro.

Al punto acudieron personal de Protección Civil municipal para extraer a los ocupantes de los autos compactos. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Automóvil atropella a motociclista en la ciudad de Puebla

Este mismo lunes un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil en la intersección de las calles 18 Poniente y 19 Norte, en la ciudad de Puebla.

Al lugar, llegaron paramédicos de SUMA, quienes le otorgaron atención prehospitalaria y posteriormente valoraron su traslado a un hospital. Mientras tanto, elementos de tránsito resguardaron el sitio para evitar otro incidente.

Los peritos realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió la colisión y deslindar responsabilidades, ambas unidades fueron aseguradas. La circulación presentó afectaciones de forma temporal mientras concluían las labores en la zona.

Con información de Jorge Cea

GMAZ