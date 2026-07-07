Chocan Tres Automóviles y un Camión de Volteo en la Ciudad de Puebla; Esto se Sabe

Tras el fuerte impacto ocurrido en la avenida Xonacatepec de la capital poblana, uno de los vehículos compactos terminó encima de otro.

Accidente Choque Tres Automóviles Camión Volteo Avenida Xonacatepec PueblaFoto: Alberto Tejeda

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres autos y un camión chocan en Puebla por exceso de velocidad. Un auto quedó sobre otro. No hubo heridos, solo daños materiales. Más información pronto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+