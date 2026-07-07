Tren Impacta Tráiler que Transportaba Retroexcavadora en Santa Catarina, Nuevo León

Un tráiler que transportaba una retroexcavadora fue embestido por un tren luego de quedar atorado sobre las vías férreas en Santa Catarina.

GruaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en Santa Catarina: Tren embiste a un tráiler que transportaba una retroexcavadora. Afortunadamente, no hubo heridos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+