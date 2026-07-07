Tren Impacta Tráiler que Transportaba Retroexcavadora en Santa Catarina, Nuevo León

Un tráiler que transportaba una retroexcavadora fue impactado por un tren la tarde de este lunes, luego de quedar varado sobre las vías férreas en el municipio de Santa Catarina.

El accidente se registró en el cruce de las calles San Pedro y Vía a Tampico, en la colonia San Francisco, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y afectaciones a la circulación en el sector.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes tras realizar una evaluación confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, pese a lo aparatoso del percance.

De acuerdo con la versión del conductor del tráiler, intentaba cruzar las vías del ferrocarril cuando las llantas de la plataforma quedaron atoradas, impidiendo que la pesada unidad continuara avanzando.

Conductor logra desprender tractocamión

Al percatarse de que el tren se aproximaba, el operador actuó de inmediato y logró desprender el tractocamión de la plataforma para ponerse a salvo segundos antes del impacto.

El ferrocarril terminó por embestir la plataforma que transportaba la retroexcavadora, arrastrándola varios metros y proyectándola hacia un costado de las vías. La maquinaria y el remolque resultaron con daños de consideración debido a la fuerza de la colisión.

Tras el accidente, personal de auxilio y autoridades resguardaron la zona mientras se realizaban las labores para retirar la plataforma dañada y liberar el paso. El incidente también generó complicaciones en la vialidad para los automovilistas que transitaban por el sector.

Las autoridades recomendaron a los conductores de unidades de carga extremar precauciones al cruzar pasos ferroviarios, especialmente cuando transportan maquinaria pesada, a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo su integridad y la de terceros.