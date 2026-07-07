Confirma FGE Doble Homicidio de Madre e Hija Desaparecidas en San Felipe, Baja California

Los estudios periciales confirmaron la identidad de las víctimas, reportadas como desaparecidas desde el 19 de junio

Confirma FGE Doble Homicidio de Madre e Hija Desaparecidas en San Felipe, Baja CaliforniaFoto: FGE

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La FGE confirma el doble homicidio de madre e hija desaparecidas en San Felipe. Identificadas por estudios periciales, murieron por asfixia. Investigan posible relación con otros delitos. Más detalles pronto.

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