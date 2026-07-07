Confirma FGE Doble Homicidio de Madre e Hija Desaparecidas en San Felipe, Baja California

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Jatziry, de 22 años de edad, y su madre, Alma Valeria, de 40, fueron víctimas de un doble homicidio en el municipio de San Felipe. Ambas habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 19 de junio y fueron localizadas sin vida durante un cateo realizado el 1 de julio.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, informó que los estudios periciales permitieron confirmar la identidad de las dos mujeres, cuyos cuerpos fueron localizados en avanzado estado de descomposición en un predio de la zona Arroyo.

Precisó que el inmueble donde fueron encontradas correspondía al domicilio de las víctimas.

Causa preliminar de muerte fue asfixia por ahorcamiento

De acuerdo con la Fiscalía, las primeras investigaciones establecen que ambas mujeres fallecieron por asfixia por ahorcamiento.

La fiscal explicó que, pese al estado en que fueron encontrados los cuerpos, los dictámenes forenses permitieron establecer tanto la identidad de las víctimas como indicios de la causa de muerte.

Asimismo, indicó que, de manera preliminar, ambas personas fueron localizadas amordazadas.

Investigación Podría Relacionarse con Otros Delitos

María Elena Andrade señaló que la carpeta de investigación presenta avances importantes; sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles para no comprometer las diligencias en curso.

Agregó que una de las líneas de investigación contempla la posible relación de este caso con otros hechos delictivos, aunque aclaró que esa información aún deberá ser fortalecida mediante las investigaciones correspondientes.

La titular de la FGE adelantó que en los próximos días se darán a conocer nuevos resultados conforme avancen las diligencias y se consoliden los elementos de prueba dentro de la investigación del doble homicidio.

La Fiscalía reiteró que continuará con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Información Miguel Galindo

APG