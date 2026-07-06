Atacan a Balazos a Dos Hombres que Viajaban en una Camioneta en Puebla: Uno de Ellos Murió

Este lunes 6 de julio se reportó un ataque armado sobre Camino Real a San Jerónimo Caleras en Puebla, que dejó como saldo una persona muerta y otra más con heridas.

De acuerdo con los primeros reportes la balacera ocurrió alrededor de las 17 horas, a la altura de la 14 sur, cuando las víctimas viajaban a bordo de un automóvil tipo Crossfox de color blanco.

Investigan ataque armado contra dos hombres en San Jerónimo Caleras, Puebla

Policía Municipal acudió al reporte y acordonó la zona en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, donde se confirmó que un hombre de entre 50 y 60 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a los impactos de bala.

Las autoridades informaron que a la víctima le dispararon directamente en la zona del abdomen.

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Tras los hechos ocurridos en San Jerónimo Caleras, #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte.

Ya se encuentran las autoridades competentes realizando las investigaciones pic.twitter.com/4DJsYrMRGH — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 6, 2026

No hay detenidos tras balacera en Camino Real a San Jerónimo Caleras

El otro masculino de aprox. 30 años de edad fue estabilizado por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), y trasladado de urgencia al Hospital de Traumatologia y Ortopedia del Sector Salud.

Los presuntos responsables del ataque directo viajaban en una camioneta tipo Voyager color gris plata, en la que escaparon con rumbo desconocido. No hay personas detenidas hasta el momento.

Con información de N+

JAPR