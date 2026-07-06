Atacan a Balazos a Dos Hombres que Viajaban en una Camioneta en Puebla: Uno de Ellos Murió

Dos personas que viajaban en un vehículo fueron atacados con arma de fuego en San Jerónimo Caleras.

Policía Municipal acordonó la zona del ataque armado.Foto: N+

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Violento ataque en Camino Real a San Jerónimo Caleras deja un muerto y un herido. Los agresores huyeron en una camioneta gris. La policía busca pistas. Conoce los detalles.

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