Encuentran en Camino de Terracería el Cuerpo de un Hombre Sin Vida en Valle de San Juan en León

Fueron habitantes de la zona, quienes al salir a trabajar, encontraron el cuerpo sin vida del hombre en León. No logran identificarlo.

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Encuentran cuerpo sin vida en camino de terracería en Valle de San Juan. Autoridades investigan identidad.

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Encuentran Cuerpo Sin Vida en Valle de San Juan en León Guanajuato