Encuentran en Camino de Terracería el Cuerpo de un Hombre Sin Vida en Valle de San Juan en León

Durante las primeras horas del día, habitantes de la comunidad de Valle de San Juan, en León, encontraron sobre un camino de terracería el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no pudo ser identificado en la zona.

De acuerdo al reporte de las autoridades de León, fueron minutos después de las 6 de la mañana, cuando los habitantes de la zona salían rumbo a sus trabajos, pero al pasar por un camino de terracería, algo les llamó la atención.

A lo lejos pudieron ver lo que parecía ser un bulto grande sobre el suelo, por lo que al acercarse, confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar el hallazgo, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras los elementos de Seguridad resguardaban el área.

De igual manera, personal de la Guardia Nacional hizo acto de presencia y de inmediato implementaron un operativo en la zona, mientras cerraban el camino que conecta a Valle de San Juan con la colonia de San Juan de Abajo.

Paramédicos confirman fallecimiento de la persona encontrada

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica, pero desafortunadamente, el cuerpo de la víctima, ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía de Guanajuato.

Asimismo, elementos del Semefo llegaron al lugar, para comenzar con las indagatorias correspondientes y después de un par de horas, realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no pudieron identificar a la persona sin vida.

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