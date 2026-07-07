Hombres Armados Roban Camioneta y Equipo de Videovigilancia de Cementera en Monterrey

Un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones de una empresa cementera en Monterrey, donde sometió a un guardia de seguridad.

Fiscalía de NLFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante robo en cementera de Monterrey: hombres armados se llevan camioneta y equipo de videovigilancia. Autoridades investigan para dar con los responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Violento robo en cementera de Monterrey: sustraen camioneta y videovigilancia