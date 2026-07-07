Hombres Armados Roban Camioneta y Equipo de Videovigilancia de Cementera en Monterrey

Un violento robo se registró la tarde de este lunes 6 de julio en las instalaciones de una empresa cementera ubicada en la colonia Santa María, en el municipio de Monterrey, donde un grupo de hombres armados ingresó para apoderarse de una camioneta de la compañía y del sistema de videovigilancia.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Aarón Sáenz y Manuel J. Clouthier, hasta donde acudieron corporaciones policiacas y agentes ministeriales tras el reporte del asalto.

De acuerdo con los primeros informes, los deli

ncuentes ingresaron al inmueble y amenazaron con armas de fuego al guardia de seguridad que se encontraba en el lugar. Tras someterlo, le arrebataron las llaves de una camioneta propiedad de la empresa.

Antes de abandonar las instalaciones, los responsables también sustrajeron el equipo DVR donde se almacenan las grabaciones de las cámaras de seguridad, presuntamente con la intención de evitar que quedara evidencia de su ingreso y de los hechos ocurridos.

Abren investigación por robo

Las autoridades también investigan si los delincuentes lograron apoderarse de otros objetos o equipo que se encontraba dentro de la empresa, por lo que continúa el inventario correspondiente para determinar el monto total de lo robado.

Luego del atraco, los hombres escaparon a bordo de la camioneta de la empresa con dirección al municipio de Santa Catarina.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia, así como por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios.

Como parte de las investigaciones, las autoridades buscarán obtener imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del cruce de Aarón Sáenz y Manuel J. Clouthier, con el objetivo de establecer la ruta de escape e identificar a los responsables del robo.