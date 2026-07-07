Fuga de Gas LP Provoca Evacuación de Más de 400 Personas en Ensenada

La emergencia movilizó a corporaciones de rescate, provocó cierres viales y la suspensión temporal del servicio eléctrico en la zona

Fuga de Gas LP Provoca Evacuación de Más de 400 Personas en EnsenadaFoto: N+

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Fuga de gas LP en Ensenada: 420 evacuados y cortes de luz para evitar riesgos. La rápida acción de bomberos y rescatistas evitó una tragedia. Infórmate sobre las medidas tomadas.

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