Fuga de Gas LP Provoca Evacuación de Más de 400 Personas en Ensenada

Una fuga de gas LP en una pipa con capacidad de 12 mil 500 litros provocó un amplio operativo de emergencia sobre el bulevar Esmeralda, en Ensenada, donde autoridades evacuaron de manera preventiva a 420 personas, desalojaron una plaza comercial y restringieron la circulación para reducir riesgos.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Ensenada, el incidente fue ocasionado por una falla mecánica en la unidad de transporte.

El director de Bomberos, Julio Cota, explicó que la ruptura de una flecha cardán impactó las válvulas del sistema de abastecimiento de la pipa, lo que generó la fuga de gas. Precisó que, contrario a los primeros reportes, no se registró ninguna explosión.

Evacuaciones y corte de energía

Como parte de los protocolos de seguridad, se estableció un perímetro de protección de 100 metros alrededor de la unidad.

Además, la Comisión Federal de Electricidad suspendió temporalmente el suministro eléctrico en una plaza comercial y en las colonias Jalisco e Industrial para eliminar posibles fuentes de ignición durante las maniobras de control.

El director de Protección Civil Municipal, Julio Obregón, informó que, una vez controlada la fuga, fue necesario realizar el trasvase del gas LP a otra unidad especializada, procedimiento que requirió ampliar el perímetro de seguridad mientras se desarrollaban las maniobras.

En el operativo participaron alrededor de 20 elementos del Cuerpo de Bomberos, rescatistas urbanos, paramédicos y agentes de la Policía Municipal.

Hasta el cierre de la edición, las autoridades informaron que no se reportaban personas lesionadas como consecuencia de la fuga.

Los trabajos de seguridad y supervisión continuaron en la zona hasta garantizar que no existiera riesgo para la población y reabrir la circulación de manera gradual.

Información Patricia Lafarga

APG