Se Incendia Cerro El Fraile tras Caída de Rayo en García, Nuevo León

El impacto de un rayo generó un incendio en la parte alta del cerro "El Fraile", ubicado en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos generaron un intenso despliegue de rescatistas durante la tarde-noche de este lunes 6 de julio.

Fueron vecinos de diversos sectores quienes reportaron haber escuchado un estruendo y destello cerca del cerro. Al salir de sus hogares para revisar lo que había ocurrido, se percataron de que esta montaña estaba en llamas, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes.

A la llegada de los elementos de Protección Civil de García, se confirmó este incendio. Debido a que este siniestro se encontraba en una parte muy alta y fue reportado al anochecer, los rescatistas señalaron que el combate contra las llamas comenzaría durante las primeras horas de este martes 7 de julio.

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