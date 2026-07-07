Se Incendia Cerro El Fraile tras Caída de Rayo en García, Nuevo León

Rescatistas informaron que iniciarán el combate del incendio en el cerro El Fraile durante la mañana del martes 7 de julio

Inendio Cerro El FraileFoto: Garcianos Unidos

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Impacto de rayo provoca incendio en el cerro El Fraile, García. Rescatistas listos para combatir las llamas desde la mañana del 7 de julio. Más detalles en proceso.

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