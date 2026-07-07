Conductor es Detenido Tras Atropellar a Dos Menores y un Adulto en Tijuana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de atropellar a tres peatones, entre ellos dos menores de edad, durante un accidente registrado en la colonia Torres del Mariano Matamoros, en Tijuana.

De acuerdo con la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito, el incidente ocurrió el pasado 4 de julio cuando el conductor de un vehículo Honda Accord blanco, identificado como Francisco "N", de 35 años, presuntamente no cedió el paso a personas que cruzaban por una zona de seguridad peatonal.

Como consecuencia, el automóvil impactó a tres peatones con la parte frontal lateral derecha de la unidad.

Dos menores y un adulto resultaron lesionados

Tras el accidente, dos menores de edad y un adulto recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Posteriormente, las tres personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

Francisco "N" fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Será la autoridad investigadora la encargada de integrar la carpeta correspondiente y determinar la situación jurídica del conductor conforme al avance de las investigaciones.

APG