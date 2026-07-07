Conductor es Detenido Tras Atropellar a Dos Menores y un Adulto en Tijuana

Las tres víctimas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital, el conductor quedó a disposición de la Fiscalía.

Conductor es Detenido Tras Atropellar a Dos Menores y un Adulto en TijuanaFoto: SSPCM

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Un conductor en Tijuana no cede el paso y atropella a tres personas, incluyendo dos menores. Las víctimas fueron hospitalizadas y el conductor enfrenta a la justicia.

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