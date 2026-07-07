La mañana de este lunes 6 de julio de 2026 se dio a conocer la recuperación de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente durante un operativo realizado en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

De acuerdo con las autoridades, la unidad de carga fue localizada y asegurada en el cateo de un inmueble ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac, de la demarcación antes mencionada.

Recuperan camioneta con reporte de robo durante cateo en Apizaco, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) recuperó una camioneta con reporte de robo, tras el cateo realizado en un inmueble ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco.

Durante la intervención, los agentes localizaron la unidad color blanco, la aseguraron y pusieron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades informaron que la diligencia ministerial fue resultado de diversos actos de investigación y se llevó a cabo con la participación de agentes de la Policía de Investigación, personal del Ministerio Público y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Aseguran camioneta con ordenamiento judicial en San Pedro Cholula, Puebla

Este mismo lunes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) recuperaron una camioneta con reporte por ordenamiento judicial.

Policías municipales atendieron una alerta emitida por el sistema de videovigilancia del C5, luego de que se detectara un hit positivo de una camioneta Nissan NP300 que circulaba sobre el Periférico Ecológico.

Derivado de ello, los elementos localizaron la unidad, cuyas características coincidían con las del vehículo reportado, en el cruce de la carretera estatal a Coronango y la calle Ocotlán.

En el lugar, una mujer manifestó ser la propietaria de la camioneta e informó que la había adquirido a través de un conocido. Conforme a los protocolos de actuación policial, los elementos realizaron la verificación del número de serie, confirmando que la unidad contaba con un reporte por ordenamiento judicial.

Como resultado, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes. Asimismo, se brindó orientación a la propietaria sobre el procedimiento que deberá seguir para verificar la situación legal del vehículo.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ