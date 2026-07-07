Recuperan Camioneta con Reporte de Robo durante Cateo en Apizaco, Tlaxcala

La unidad de carga fue localizada y asegurada durante las diligencias de inspección en un inmueble ubicado en el municipio tlaxcalteca.

Recuperada Camioneta Reporte Robo Vigente Cateo Inmueble Apizaco TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades de Tlaxcala aseguran camioneta robada en operativo en Apizaco. La intervención fue clave para localizar el vehículo. Conoce los detalles de esta acción policial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+