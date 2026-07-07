Cuadro de Cuartos: ¿Qué Partidos del Mundial van Mañana 7 de Julio 2026 Gratis y Por TV Abierta?

Checa toda la lista de partidos del Mundial 2026 para mañana 7 de julio 2026 y qué juegos pasan por TV abierta en vivo en México este martes.

Partidos del Mundial 7 de julio 2026 y qué juegos van gratis por tv abiertaSe juegan los últimos partidos de octavos de final del Mundial este 7 de julio 2026. Foto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+