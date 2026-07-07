Cuadro de Cuartos: ¿Qué Partidos del Mundial van Mañana 7 de Julio 2026 Gratis y Por TV Abierta?

Este martes se cierra el cuadro de cuartos de final, con la definición de los últimos lugares en las llaves. Debido a que hay varios partidos del Mundial para hoy, acá te decimos quiénes juegan y qué encuentros de octavos de final van por TV abierta en vivo este 3 de julio 2026, pues las selecciones latinoamericanas saltan al campo con el objetivo de asegurar la clasificación.

Los partidos de este martes concluyen con la fase de octavos y definen los últimos lugares en cuartos de final, a donde ya pasaron selecciones como la francesa, la noruega y la inglesa, luego de terminar con los sueños del conjunto azteca.

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¿Qué partidos del Mundial hay este martes 7 de julio 2026?

Los partidos del Mundial para este 7 de julio son dos correspondientes a los octavos de final, los últimos de esta fase, e incluyen a equipos de la talla de Argentina y una Colombia que aspira a llegar lejos. El horario de cada juego es el siguiente:

Argentina vs. Egipto (Estadio Atlanta): 10:00 horas.

Suiza vs. Colombia (Estadio BC Place Vancouver): 14:00 horas.

¿Qué juegos del Mundial van por TV abierta mañana 7 de julio?

Una buena noticia para todos los aficionados del futbol es que uno de los juegos que hay este viernes se transmite por TV abierta, los otros dos pasan por la plataforma de ViX en exclusiva para todo México.

Argentina vs. Egipto

El duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah podrás seguirlo online a través de ViX Premium y el pase mundialista.

Suiza vs. Colombia

El partido podrás seguirlo gratis por TV abierta a través del Canal 5 o, si lo prefieres, en línea, a través de ViX Premium.

Ahora que ya se sabe quiénes juegan hoy 7 de julio en el Mundial y los partidos de octavos que pasan por TV abierta en vivo, te recordamos que en N+ te traeremos el LiveBlog de dos juegos de este martes, así puedes ver el minuto a minuto en vivo online gratis.