¿Quién Es Charles De Ketelaere, Autor del Doblete de Bélgica vs Estados Unidos?

De Ketelaere se convirtió en la gran figura de los "Diablos Rojos" al anotar un doblete en la primera mitad que puso en ventaja a su equipo frente a la escuadra de EUA

¿Quién Es Charles De Ketelaere, Jugador de Bélgica con Doblete ante EUA?El futbolista Charles De Ketelaere de Bélgica tras anotar su segundo gol ante EUA en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Charles De Ketelaere es un futbolista profesional belga de 25 años que juega como mediocampista ofensivo o delantero, y destaca con la Selección de futbol de Bélgica en la Copa Mundial 2026

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