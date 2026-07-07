¿Quién Es Charles De Ketelaere, Autor del Doblete de Bélgica vs Estados Unidos?

El juego de Estados Unidos vs Bélgica se calentó previamente con la FIFA al quitar la tarjeta roja a Folarin Balogun tras la llamada del presidente Trump, pero Charles De Ketelaere ya es tendencia mundial al anotar dos goles al equipo de las barras y las estrellas.

¿Quién es Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere es un futbolista profesional belga de 25 años que juega como mediocampista ofensivo o delantero, y destaca con la Selección de futbol de Bélgica en la Copa Mundial 2026.

En el partido de octavos de final disputado hoy, lunes 6 de julio de 2026, en el Estadio de Seattle.

De Ketelaere se convirtió en la gran figura de los "Diablos Rojos" al anotar un doblete en la primera mitad que puso en ventaja a su equipo frente a la escuadra de los Estados Unidos.

Su primer tanto cayó tempranamente al minuto 9 tras una asistencia de Nicolas Raskin, y el segundo llegó de forma inmediata al minuto 33, respondiendo al empate parcial de los norteamericanos.

El ganador se enfrentará con España en los cuartos de final el 10 de julio en Los Ángeles.

HVI