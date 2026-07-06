¿Cuál Es el Estado de Salud de Santiago Gimenez? Revelan el Tiempo que Estará Fuera

El estado de salud del futbolista Santiago Gimenez revela que sufrió una lesión, esto tras jugar los últimos minutos en el partido México vs Inglaterra.

El delantero se lesionó él mismo cuando llevaba jugando solo algunos minutos, los reportes oficiales del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra detallan que el delantero del Milan ingresó de cambio en el segundo tiempo.

La preocupación por su estado de salud se generó en el tiempo de compensación (minuto 90+8), cuando realizó un mal apoyo en la línea de fondo tras una jugada ofensiva.

Debido a la severa forma en que se torció y al fuerte dolor, tuvo que salir de la cancha arrastrándose para no quitarle tiempo a la Selección Mexicana.

Puntos clave sobre su estado de salud

Los exámenes médicos realizados de urgencia en un hospital de la Ciudad de México confirmaron un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, aunque se descarta cualquier tipo de fractura.

¿Dónde se lesionó Santi Gimenez?

Las radiografías de Santi Gimenez descartaron una fractura ósea, pero llama la atención que la zona afectada fue en el mismo tobillo derecho en el que se sometió a una cirugía a finales de 2025.

Esto ha encendido las alarmas por una posible recaída grave.

¿Tiempo de recuperación de Santi Gimenez?

Se estima que el "Bebote" estará fuera de las canchas alrededor de ocho semanas (dos meses).

El delantero regresó a la concentración de la Selección Mexicana utilizando una bota ortopédica protectora. Con este diagnóstico, se perderá por completo la pretemporada con el Milan en Europa.

HVI