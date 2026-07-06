¿Cuál Es el Estado de Salud de Santiago Gimenez? Revelan el Tiempo que Estará Fuera

El delantero se lesionó cuando llevaba jugando solo algunos minutos, los exámenes médicos realizados de urgencia en un hospital de CDMX confirmaron una lesión, ¿qué pásará con el mexicano?

¿Cuál Es el Estado de Salud de Santiago Giménez tras México vs Inglaterra?El futbolista Santiago Giménez, de México. Foto: Reuters

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La preocupación por su estado de salud se generó en el tiempo de compensación (minuto 90+8), cuando realizó un mal apoyo en la línea de fondo tras una jugada ofensiva

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