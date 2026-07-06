Doble Terremoto en Venezuela Liberó Energía Equivalente a Más de 240 Bombas Atómicas

Los dos sismos ocurridos en junio pasado con una diferencia de segundos tuvo un impacto devastador en el país sudamericano con miles de muertos y millones de víctimas

Venezuela doble sismoAP

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Dos terremotos en segundos: Venezuela sufre impacto de magnitudes 7.2 y 7.5, liberando energía de decenas de bombas atómicas.

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