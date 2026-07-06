Doble Terremoto en Venezuela Liberó Energía Equivalente a Más de 240 Bombas Atómicas

Los sismos que se registraron el pasado 24 de junio 2026 en Venezuela con magnitud 7.2 y 7.5 liberaron una energía terrible, difundió este lunes el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

En un documento firmado por la titular del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, indica:

"Liberaron una cantidad extraordinaria de energía equivalente a la explosión de millones de toneladas de TNT (trinitrotolueno) o a cientos de bombas nucleares".

Doble sismo en Venezuela liberó energía quivalente a decenas de bombas atómicas

En el caso de primer sismo de magnitud 7.2, la energía que liberó fue similar a "63 bombas atómicas como la de Hiroshima (1945)", mientras que el segundo, de intensidad 7.5, ocurrido menos de un minuto después alcanzó un equivalente cercano a 178".

Es decir que ambos sismos alcanzaron una energía similar a 241 bombas atómicas.

Más de 3 mil muertos

Hasta el momento suman 3 mil 535 personas muertas y 16 mil 740 heridas, según el más reciente boletín publicado este lunes 6 de julio de 2026 por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.