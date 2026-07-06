Choque Múltiple Deja 10 Carros Dañados en Av. Morones Prieto en Monterrey

Al menos 10 autos dañados y una persona herida es el saldo que dejó un choque múltiple en la ciudad de Monterrey

Choque múltiple en avenida Morones Prieto en MonterreyFoto: N+

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Accidente en Monterrey: al menos 10 autos afectados y una persona herida en choque múltiple. Entérate de lo sucedido en Av. Morones Prieto.

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