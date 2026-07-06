Choque Múltiple Deja 10 Carros Dañados en Av. Morones Prieto en Monterrey

Durante el medio día de este lunes 6 de julio se registró un choque múltiple que dejó daños en al menos 10 vehículos en la avenida Morones Prieto, entre los cruces del puente Cuauhtémoc y el puente Pino Suárez, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Al menos seis vehículos se vieron afectados tras impactarse entre sí, en la parte baja de la circulación de la avenida Morones Prieto hacia el oriente. Tras este accidente, otros cuatro vehículos que se frenaron, también resultaron participantes en el percance.

Personal de Tránsito de Monterrey arribó al sitio y acordonó la zona luego de recibir el reporte del choque múltiple. El accidente vial dejó como saldo vehículos dañados y una persona herida que fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Queda hombre atrapado tras choque contra tráiler

Durante la madrugada del lunes 6 de julio, un hombre quedo atrapado al interior de su coche tras participar en un choque contra un tráiler en el municipio de Linares, Nuevo León. El percance se registró en el kilómetro 127 de la Carretera Nacional, en los límites del estado.

Bomberos de Linares se movilizaron hasta el punto donde confirmaron que había un hombre atrapado en el interior de un vehículo. Junto con Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja lograron rescatarlo y llevarlo a un hospital para su atención médica. Presuntamente, la víctima se dirigía de Monterrey a San Luis, cuando fue impactado por un tráiler que trasportaba rollos de alambre.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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