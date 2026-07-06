Hombre Muere Arrollado por Camioneta en Carretera Nacional en Monterrey, Nuevo León

Un hombre perdió la vida tras ser arrollado a la altura de El Uro por el conductor de una camioneta, quien quedó retenido para su investigación

Camioneta que atropelló a hombreFoto: N+

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Accidente en Monterrey: un hombre muere arrollado por una camioneta en la Carretera Nacional. El conductor fue retenido para investigación. Conoce más detalles.

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