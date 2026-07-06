Hombre Muere Arrollado por Camioneta en Carretera Nacional en Monterrey, Nuevo León

La noche del domingo 5 de julio, un hombre murió arrollado por el conductor de una camioneta en la Carretera Nacional, a la altura de El Uro, hasta donde se movilizó una unidad de Protección Civil de Monterrey para brindarle los primeros auxilios, luego de recibir el reporte del accidente.

Al arribar, los rescatistas encontraron una camioneta que impactó a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Luego de valorar a la víctima del accidente, se percataron que ya no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento en el lugar donde ocurrió el atropello.

Hasta el momento, el hombre arrollado no ha sido identificado de manera oficial, únicamente se dio a conocer que tenía tez morena y vestía una playera tipo camuflaje en colores blanco y negro, short gris con naranja, además cargaba con una mochila. El conductor, señalado como el presunto responsable fue identificado como Isaac Salas de 40 años de edad, quien fue retenido y le fue asegurada su camioneta para la investigación del caso.

Hombre muere atropellado en Av. Morones Prieto

Otro atropello que dejó como saldo la muerte de un hombre, se registró durante la madrugada del lunes en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrió cuando la víctima cruzaba la avenida Morones Prieto, entre las avenidas Gonzalitos y San Francisco, a unos 350 metros de llegar a la intersección del túnel de la Loma larga.

Tras el reporte, elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta el sitio y confirmaron la muerte del hombre. La zona fue acordonada por oficiales de la Guardia Civil, mientras los agentes ministeriales llevaron a cabo las primeras indagatorias. Las autoridades continúan con la búsqueda del presunto responsable que se dio a la fuga.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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