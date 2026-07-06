Muere Bebé de Un Año y Siete Meses tras Ataque Armado contra Una Familia en Escobedo, NL

Un ataque armado registrado contra una familia en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Escobedo, dejó un saldo de tres personas fallecidas, luego de que se confirmara el deceso de un bebé de un año y siete meses de edad, quien había resultado gravemente herido y fue señalado como víctima colateral de la agresión.

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Los hechos ocurrieron poco después de las 4:30 de la tarde del domingo 5 de Julio en la colonia Ricardo Flores Magón. De acuerdo con la información difundida, la familia se encontraba realizando un convivio y un asado cuando fue sorprendida por personas armadas que arribaron al lugar a bordo de un vehículo compacto.

Más de 20 disparos durante el ataque

El ataque se registró sobre la calle Enrique Libas, entre Treviño y Serafín Peña, donde los agresores realizaron más de 20 disparos contra las personas que se encontraban reunidas frente a un asador y una televisión.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, las personas lesionadas ya no se encontraban en el sitio, debido a que habían sido trasladadas en la caja de una camioneta hacia un hospital del área metropolitana para recibir atención médica.

Sin embargo, las dos personas adultas fallecieron y fueron declaradas sin signos vitales al exterior del hospital. Posteriormente, también se confirmó el fallecimiento del menor de edad, quien había permanecido gravemente lesionado tras el ataque.

Las víctimas adultas fueron identificadas como Enrique Palacios y Luis Enrique Salazar, mientras que el menor fue identificado con el nombre de Juan Hernán.

Hasta el momento, las autoridades no cuentan con una línea clara de investigación sobre el ataque de la agresión. De manera preliminar, se informó que los dos hombres que perdieron la vida aparentemente no contaban con antecedentes penales.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía del Grupo de Homicidios de Nuevo León, instancia que continúa con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el motivo de la agresión.

Con la confirmación del fallecimiento del bebé de un año y siete meses de edad, el saldo del ataque armado ascendió a tres personas sin vida, en un hecho que continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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