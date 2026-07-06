Muere Bebé de Un Año y Siete Meses tras Ataque Armado contra Una Familia en Escobedo, NL

Un ataque armado contra una familia en la colonia Ricardo Flores Magón, en Escobedo, dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un bebé de un año y siete meses.

Confirman muerte de bebé tras ataque armado en MonterreyFoto: N+

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Ataque armado en Escobedo deja tres muertos, incluyendo un bebé. La familia fue sorprendida durante un convivio. Las autoridades buscan esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

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