¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? Resultado de la Tercera Etapa

El ciclista mexicano Isaac Del Toro continúa dejando huella en el Tour de France. Luego de hacer historia con su victoria en la segunda etapa volvió a destacar hoy, 6 de julio de 2026.

Este lunes concluyó en noveno en la tercera etapa de la competencia, aunque no peleó por una nueva victoria, Del Toro desempeñó un papel determinante para su escuadra.

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Así avanzó Isaac del Toro en la tercera etapa

El originario de Ensenada, Baja California, cruzó la meta en la novena posición tras realizar una labor estratégica en los kilómetros finales.

Durante el último tramo de la etapa, Del Toro encabezó el pelotón para marcar el ritmo y preparar el ataque de su compañero de equipo, Tadej Pogačar, quien aprovechó el trabajo colectivo para quedarse con la victoria del día.

En la segunda etapa del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro consiguió un triunfo que lo convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa de la carrera más importante del ciclismo mundial.

La hazaña puso fin a una espera de más de tres décadas, desde que Raúl Alcalá logró una victoria de etapa en la edición de 1990.

Cabe señalar que gracias al trabajo de sus compañeros, especialmente de Del Toro en el cierre de la jornada, Tadej Pogačar se adjudicó la tercera etapa y asumió el liderato de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

FBPT