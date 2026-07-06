¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? Resultado de la Tercera Etapa

Después de conquistar la segunda etapa, el ciclista bajacaliforniano tuvo una destacada actuación en la tercera jornada

Isaac del ToroIsaac del Toro en el tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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