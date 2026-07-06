¿Quiénes Cobran Pensión Bienestar el 7 y 14 de Julio 2026? Letras y Apellidos que Reciben Pago

Comenzó la cuarta dispersión de la Pensión Bienestar en 2026, y para que agendes que día te pagan tu apoyo económico, acá te decimos quiénes cobran el 7 y 14 de julio y la lista de apellidos que verán reflejado su depósito en estas fechas.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre de julio y agosto 2026 con el cual se depositará a millones de beneficiarios adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

¿Qué letras cobran Pensión Bienestar el 7 y 14 de julio 2026?

Los adultos mayores que cobran los martes 7 y 14 de julio son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra B y G, respectivamente. Este es el orden que sigue el calendario de pagos del Bienestar 2026:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

¿Qué apellidos reciben pago de la Pensión Bienestar mañana?

Este martes 7 de julio 2026 se realizarán los pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras cuyo primer apellido inicia con la letra B. Estos son algunos de los más populares:

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Beltrán

Bueno

Balderas

Posteriormente, el próximo martes 14 de julio de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo de la Pensión Bienestar son aquellos que se apellidan con la letra G. Estos son algunos de los más populares en México:

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados

Cabe señalar que la distribución del apoyo para la Letra G se divide en dos días, debido a que hay más personas con estos apellidos, por lo que desde un día antes, es decir el lunes 13 de julio, algunos beneficiarios comenzarán a ver reflejado su depósito.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en julio 2026?

El Bienestar pagará lo correspondiente a un bimestre, de tal manera que los adultos mayores recibirán un depósito de 6,400 pesos, las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.

Este pago de la Pensión se hace directamente a la tarjeta del Banco Bienestar que le fue entregada a cada beneficiario y es a partir de la fecha que indica el calendario cuando pueden disponer de los recursos.

PPP