¿Quiénes Cobran Pensión Bienestar el 7 y 14 de Julio 2026? Letras y Apellidos que Reciben Pago

Para que agendes que día te toca, consulta qué letras reciben el pago de la Pensión Bienestar los martes 7 y 14 de julio 2026

Checa Quiénes Cobran Pensión Bienestar el 7 y 14 de Julio 2026Leticia Ramírez Amaya dio a conocer el calendario de pagos de julio 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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