Pensión Bienestar 2026: Estas son las Fechas de Pago por Apellido en Tamaulipas

Hoy lunes 6 de julio de 2026 comenzaron los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar, informó el Gobierno de México.

Los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, por lo que autoridades pidieron a la población consultar el calendario oficial para conocer la fecha en la que recibirán el apoyo económico.

El calendario aplica para quienes forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

De acuerdo con el cronograma, los depósitos se distribuirán durante el mes de julio, iniciando con los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra A y concluyendo con las letras W, X, Y y Z.

Calendario de Pago Pensión Bienestar en Tamaulipas

Letra A: Lunes 6 de Julio

Letra B: Martes 7 de Julio

Letra C: Miércoles 8 y Jueves 9 de Julio

Letra D,E,F: Viernes 10 de Julio

Letra G: Lunes 13 y Martes 14 de Julio

Letra H, I, J, K: Miércoles 15 de Julio

Letra L: Jueves 16 de julio

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio

Letra N, Ñ y O: Martes 21 de julio

Letra P,Q: Miércoles 22 de julio

Letra R: Jueves 23 y Viernes 24 de Julio

Letra S: Lunes 27 de julio

Letra T,U,V: Martes 28 de julio

W,X,Y,Z: Miércoles 29 de Julio

Las autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la tarjeta del Banco del Bienestar y pueden utilizarse posteriormente para realizar compras o retiros cuando el beneficiario lo considere conveniente.

Se recomienda a los derechohabientes mantenerse atentos únicamente a la información difundida por los canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes.