Pensión Bienestar 2026: Estas son las Fechas de Pago por Apellido en Tamaulipas

Este lunes iniciaron los depósitos del bimestre julio-agosto para beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras.

Pensión Bienestar 2026: Estas son las Fechas de Pago por Apellido en TamaulipasFoto: @apoyosbienestar

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Comienzan los depósitos de la Pensión Bienestar en Tamaulipas. Verifica tu fecha de pago según tu apellido y evita fraudes siguiendo solo fuentes oficiales.

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