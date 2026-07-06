Menor se Debate Entre la Vida y la Muerte Tras Ataque a Balazos en Zapopan

La Fiscalía de Jalisco ya investiga la agresión para identificar y detener a los responsables.

Policía en escena del crimenFoto: N+

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Urgente: adolescente herido de bala en Zapopan, en estado crítico. La Fiscalía investiga posibles vínculos con pandillas. Conoce más sobre este caso alarmante.

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