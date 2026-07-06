Menor se Debate Entre la Vida y la Muerte Tras Ataque a Balazos en Zapopan

Un menor de 15 años se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado a balazos en la colonia Cabañitas, en Zapopan. Los agresores huyeron a bordo de una moto.

El ataque se registró poco después de las 9:00 de la noche, en el cruce de las calles Cabañas y Pizcadores, donde varios reportes solicitaban con urgencia el apoyo de paramédicos y policías, al confirmar que en el sitio había un adolescente herido con arma de fuego.

¿Cómo se encuentra el menor?

A la llegada de los servicios médicos municipales y de la policía, se confirmó que el menor se encontraba en estado crítico de salud, al presentar un impacto de bala a la altura del rostro. Una vez estabilizado, fue trasladado de inmediato a una Cruz Verde para recibir atención médica integral.

Sobre los hechos únicamente se sabe que los agresores fueron otros dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje, quienes aprovecharon que el menor se encontraba distraído para atacarlo de manera directa y después escapar.

La Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso y no se descarta que la agresión esté relacionada con riñas entre pandillas antagónicas que han afectado a esta y otras colonias aledañas.